Thomas Lüthi: «Nous sommes dans un autre monde»

Depuis cinq semaines, il a passé autant de temps dans des avions qu’à son domicile bernois de Linden. Trois jours de tests en Malaisie – ses premiers tours de roues au guidon de sa Honda MotoGP –, retour au pays, trois nouveaux jours de travail en Thaïlande, un crochet par l’Italie et, ce week-end, par l’exposition motocycliste de Zurich: Thomas Lüthi est plus que jamais un homme qui bouge.

Thomas, la MotoGP, c’est vraiment autre chose?



C’est toujours une moto qu’il faut tenter de mener à la limite, mais il est vrai que c’est extrêmement complexe.

La puissance, la vitesse de pointe, le poids



Rouler à 320 km/h ou plus, là n’est pas le problème. Le poids? Je m’attendais à souffrir plus; or, la Honda est vive, même plus maniable que les machines que je pilotais jusque-là en Moto2. La grande différence, ce sont les aides électroniques. Et là, j’ai encore beaucoup à apprendre.

Parce que des systèmes électroniques font une partie du travail du pilote?



Disons qu’ils interviennent. Et qu’il faut l’accepter. Exemple: dès mes premiers essais à Sepang, en Malaisie, je me suis retrouvé en piste quelques tours derrière le champion du monde, Marc Márquez. Eh bien, au freinage, je n’avais aucun complexe à développer; en revanche, dans le virage et, surtout, à l’accélération, Marc me lâchait irrémédiablement.

Comment?



Parce que jusqu’à présent – en Moto2, il n’y a aucune aide de ce genre –, mon cerveau me disait que tout en relevant la moto, il fallait commencer de tourner la poignée des gaz avec parcimonie. Et là, il faut oublier ce que dit votre cerveau: il faut ouvrir à fond et l’électronique fera le nécessaire. C’est un processus intellectuel qui, on le devine, prend un certain temps à s’implanter.

Et le temps, c’est l’ennemi du succès?



Par rapport aux autres débutants, j’ai commencé l’exercice avec un déficit d’acclimatation à la moto de quatre jours, puisque j’étais encore blessé au lendemain du dernier GP 2017. Je dois donc tenter de rattraper ce retard, mais je sais aussi que je ne peux pas me permettre de prendre le risque de trop et de tomber, car ce serait de nouveau une grosse perte de temps. Donc, il faut travailler avec intelligence, avec calme. Le problème, c’est que je suis pilote…

Et que ce pilote n’apprécie pas de se retrouver 22e d’une séance d’essais, c’est ça?



Absolument, même si nos six jours de tests ont été extrêmement positifs, que le but n’a jamais été d’aller chercher le dernier dixième de seconde, cela m’énerve. Par bonheur, dans l’équipe, mon chef technicien Gilles Bigot le premier, il y a assez de gens qui me calment.

Pour atteindre le «vrai niveau Tom Lüthi», combien de temps vous faut-il encore?



Impossible de répondre à cette question. Quand tu es trop brusque avec une machine de MotoGP, c’est toujours elle qui gagne. On ne peut pas simuler un tel comportement, il faut accumuler des kilomètres. Rouler des jours et des jours sur un circuit avec la plus sportive des motos de route n’amènerait rien. Nous sommes vraiment dans un autre monde.

Le monde des meilleurs, Valentino Rossi, Marc Márquez, Jorge Lorenzo…



En Thaïlande, le week-end dernier, je me suis retrouvé derrière Valentino. Sur la ligne droite, il s’est retourné et quand il a constaté que c’était le numéro 12 qui le suivait, et pas la moto aux mêmes couleurs qui porte le matricule 21, celui de mon équipier Franco Morbidelli, il a immédiatement coupé. Je ne sais pas s’il faut prendre cela comme un élément positif ou non… Plus sérieusement, Dani Pedrosa, avec qui je parle beaucoup, m’a énormément aidé.

C’est comment de se retrouver dans la peau du suiveur, alors que vous étiez plutôt habitué à être suivi?



Je connais les règles. Je dois y aller par étapes. Nous avons travaillé selon cette philosophie jusqu’à présent, nous allons poursuivre sur la même voie de jeudi à samedi, lors des derniers tests d’avant-saison, au Qatar. Mais d’un autre côté, je ne me leurre pas: j’ai un contrat d’une année avec le team EG 0,0 Marc VDS; la saison n’a pas encore commencé qu’on annonce déjà de nouveaux noms en MotoGP pour 2019. J’ai eu l’opportunité d’avoir cette place, si je veux la garder, je dois prouver quelque chose autant par mon travail que par la qualité de mes performances.

On repose la question: combien de temps pour voir le vrai Lüthi en MotoGP?



Il faudra accumuler les kilomètres et les expériences lors des trois premiers GP. Mais dès le retour en Europe, il faudra placer les exigences à un niveau plus élevé. (TDG)