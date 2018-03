Marquez favori logique, mais...

Le phénomène Marc Marquez (Honda) fait certes figure de favori logique après ses quatre titres en cinq saisons dans la catégorie-reine, mais la concurrence ne désespère pas, à commencer par Andrea Dovizioso (Ducati).

La hiérarchie en MotoGP est loin d'être aussi figée qu'en formule 1, par exemple. Ainsi, lors des deux dernières saisons, pas moins de neuf pilotes différents ont gagné au moins une course.

Si les pilotes d'usine de Honda (Marquez et son compatriote espagnol Dani Pedrosa), Yamaha (Valentino Rossi/ITA et Maverick Vinales/ESP) et Ducati (Andrea Dovizioso/ITA et Jorge Lorenzo/ESP) partent a priori avec les meilleures cartes en main, ils sont loin d'être assurés de se partager les victoires au cours d'une saison qui comprendra 19 épreuves en raison de l'apparition au calendrier du GP de Thaïlande, sur le circuit de Buriram.

Impressionnant l'an passé pour sa première saison en MotoGP avec trois podiums, Johann Zarco (Yamaha Tech3) semble mûr pour décrocher un premier succès en 2018. Le Français a laissé entrevoir un gros potentiel lors des tests d'avant-saison.

Cal Crutchlow (LCR Honda), deux fois vainqueur en 2016, peut à nouveau aussi viser les podiums. L'Anglais a beaucoup travaillé pour développer sa machine. Il faudra aussi suivre les Suzuki officielles, et notamment celle confiée à l'Italien Andrea Iannone.

L'équipe Alma Premac, qui aligne des Ducati, se montre aussi ambitieuse. L'Italien Danilo Petrucci devrait finir par enfin gagner une fois après quatre podiums l'an passé, alors que l'Australien Jack Miller, vainqueur à Assen sous la pluie en 2016, espère profiter de son passage au guidon de la moto italienne pour retrouver les avant-postes. (si/nxp)