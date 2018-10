Le 7e titre mondial de Marc Marquez reporté?

Pole position pour Andrea Dovizioso (Ducati), Marc Marquez (Honda) «seulement» sixième après avoir dû utiliser sa moto de réserve pour les qualifications (chute lors de la quatrième séance d’essais libres): le septième titre mondial du phénomène espagnol ne sera peut-être pas pour ce dimanche, à Motegi, au GP du Japon.

On rappelle que pour être d’ores et déjà assuré de son fait, alors qu’il restera encore trois courses au programme dimanche soir (Australie, Malaisie et la finale, à Valencia), Marc Marquez doit terminer devant Dovizioso, ou perdre au maximum deux points sur l’Italien. 23e des qualifications, Tom Lüthi (Honda) s’élancera de l’avant-dernière ligne de la grille de départ, dimanche matin à 7 heures (heure suisse).

En Moto2, Dominique Aegerter (17e) et Jesko Raffin (24e) s’élanceront respectivement des sixième et huitième lignes. (nxp)