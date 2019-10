Michel Platini met la pression sur la justice suisse

Michel Platini a fait un pas de plus dans sa recherche des causes de sa chute. La plainte contre X déposée, à Paris en septembre 2018, par l’ancien président de l’UEFA pour «dénonciation calomnieuse» et «association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de dénonciation calomnieuse» a été jugée recevable par la justice française. L’information a été révélée lundi par le quotidien «Le Monde».

Le Français, dont la suspension a pris fin le 8 octobre, semble plus que jamais déterminé à faire la lumière sur ce qu’il s’est passé en 2015, lorsque les révélations d’un paiement, en 2011, d’arriérés de salaire de 2 millions de francs par la FIFA de Sepp Blatter l’ont exclu de la course à la présidence de l’instance mondiale basée à Zurich. Début 2016, sa suspension de quatre ans avait laissé la voie ouverte à Gianni Infantino, son ancien bras droit à l’UEFA.

Selon «Le Monde», le Parquet français a «officiellement dénoncé les faits» au Département fédéral de justice et police à Berne au terme de son enquête préliminaire. La procédure passerait désormais dans les mains des limiers suisses qui, selon l’avocat de Michel Platini, doivent «prendre leurs responsabilités et ont le devoir de mener une enquête approfondie afin de faire tomber les masques des artisans de ce complot.»

Depuis toujours, l’ancien président de l’UEFA a affirmé que sa chute était la conséquence d’un complot qui a débouché, le 25 septembre 2015, sur l’ouverture d’une enquête par le Ministère public de la Confédération (MPC). Si Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, a été inculpé dans le cadre de cette procédure, Michel Platini n’a eu que le statut de personne habilitée à donner des renseignements par la justice suisse. En mai 2018, le MPC avait confirmé par courrier que ce dernier n’était «pas incriminé dans la présente procédure».

Dans une note que «Le Monde» affirme avoir consultée, les avocats du Français ont demandé aux enquêteurs d’auditionner Gianni Infantino, actuel président de la FIFA, ainsi que Michael Lauber, procureur de la Confédération, qui a été récusé dans les enquêtes liées à la fédération internationale, après les révélations de trois rencontres informelles entre les deux hommes.

Lors de son enquête préliminaire, le Parquet français s’est également intéressé aux rôles de trois autres responsables de la FIFA à cette époque. À savoir: Sepp Blatter, ancien président, Marco Villiger, ancien directeur juridique, puis secrétaire général qui a démissionné en août 2018 et Domenico Scala, qui a dirigé le comité d’audit et de conformité jusqu’en mai 2016.