Marc Ristori revient au Supercross de Genève

On n’oublie pas, on s’adapte. On ne sombre pas dans la mélancolie, on se bat, en se fixant chaque fois de nouveaux objectifs: «J’ai envie de fermer un chapitre, celui qui dit que la dernière fois que Marc a roulé ici, c’est quand il s’est blessé. Pour moi, c’est derrière, le Supercross, lui, continue de vivre. Jamais je n’aurais accepté de me présenter seul en piste, ce message, je le veux positif et il n’y a rien de plus beau que les enfants pour le transmettre avec moi.»

Vendredi et samedi 6 et 7 décembre, Marc Ristori va retrouver le public de Palexpo, au guidon d’une moto adaptée à son handicap: «Le public, c’est tout, c’est lui qui décide, toujours. Tu peux lui demander de se lever, de crier, mais tu n’as aucun pouvoir sur lui. Ce public, je lui dois beaucoup. Je crois que les gens ne se souviennent pas seulement de l’accident, mais aussi des courses, de cette deuxième place, d’une certaine folie qui émanait de mon pilotage tout en attaque.»

Ce retour n’aura qu’une étape: Palexpo. «Je roule plus ou moins régulièrement depuis 2010, avec une moto qui a été adaptée par Honda-Suisse. Mais quand je roule, c’est avec les copains – Mat Rebeaud, Arnaud Tonus –, s’il se trouve des gens sur place, je leur demande d’éviter de faire des photos. Je n’ai aucune envie d’être transformé en animal de foire. J’ai toujours dit que si je refaisais quelque chose en public, ce serait au Supercross de Genève, il n’y a aucune raison de le faire ailleurs. Et pouvoir le faire avec des gamins dont certains n’étaient pas nés quand j’ai eu l’accident, c’est quelque chose de formidable», reprend Ristori.

Ce sont ces gamins, les fidèles de l’école de motocross des Meyrinos du président Jonathan Burn, qui ont demandé à Marc de les accompagner: «Quand je les coache, le mercredi après-midi, je suis sur mon quad. C’est ainsi qu’ils m’ont toujours vu. Jusqu’au jour où je suis arrivé avec ma chaise roulante, et que j’ai pris la piste avec ma moto. Ils sont restés bouche bée.» Dans une semaine, ce sera au tour du public de l’être!