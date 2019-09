Malgré un stade climatisé, Doha étouffe sous la chaleur

Il est à peine 17 heures à Doha mais le soleil n’est déjà plus qu’un brûlant point rouge à l’horizon. Cette pénombre tant attendue n’a pourtant pas amené la fraîcheur espérée au pied du stade Khalifa. Le thermomètre reste bloqué à 35 degrés. Plus que la chaleur écrasante, c’est surtout l’humidité qui est pénible à supporter. L’air est presque irrespirable.

Une fois entré dans l’imposante arène, le climat est soudain plus clément. Une légère brise souffle même dans les tribunes. La raison de ce petit miracle météorologique saute rapidement aux yeux. Des centaines de buses apparaissent tout autour de la piste. Une seconde série est aussi visible sous la toiture. Le Khalifa Stadium est climatisé. Une aberration écologique pour cette enceinte de 40'000 places, dont le toit ne se ferme pas. C’est pourtant la seule solution qui permette aux athlètes de courir dans des conditions supportables.

«Au niveau de la respiration, c’est un peu plus difficile que d’habitude, soulignait Julien Wanders après sa course sur 5000 mètres (lire l’encadré). On sent quand même l’humidité. Mais cette climatisation permet d’atténuer les températures. Il fait bien moins chaud que dehors.»

Marathon à minuit

Un luxe que n’auront pas les marathoniens et les marcheurs, dont les épreuves sont organisées sur la corniche, au bord de mer. «On nous prend vraiment pour des cons, s’est emporté vendredi Yohann Diniz, champion du monde en titre sur 50 kilomètres, en conférence de presse. Dans le stade, il y aura des conditions normales, mais en dehors, on nous met dans une fournaise impossible.»

Le Français dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Des rumeurs d’annulation se sont propagées à Doha concernant le marathon féminin prévu la nuit dernière. La Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) avait pourtant confirmé la course dans l’après-midi, soulignant que «toutes les mesures avaient été prises pour minimiser les risques». Le départ de ces courses hors stade sera donné à minuit. À cette heure-là, les températures avoisinent «seulement» les 30°C.

Mais cet horaire tardif pose de vrais problèmes, notamment pour le 50 kilomètres marche. Chez les femmes, la compétition va durer plus de quatre heures, soit jusqu’au petit matin. L’Italienne Eleonora Giorgi n’a pas caché sa crainte d’affronter «ces conditions épiques». «Nous devrons nous mettre en mode survie. J’ai adapté mon rythme de sommeil, en reculant mon heure de coucher depuis une semaine. Je vis la nuit et me couche vers 4 heures du matin. C’est le seul moyen de ne pas ressentir la fatigue en course.»

Champion olympique 2004 du marathon, Stefano Baldini est présent au Qatar comme consultant pour la chaîne Sky. «Je suis allé courir sur le parcours jeudi soir, nous expliquait l’Italien. L’asphalte, qui a reçu du soleil toute la journée, renvoie énormément de chaleur au niveau des jambes. Les athlètes devront adapter leur rythme pour tenir le coup sur les 42 kilomètres. La première partie sera sûrement très lente, presque un jogging. Dans ces conditions météorologiques, les battements du cœur augmentent de dix à quinze pulsations à la minute.» Un aspect loin d’être anodin. Patrick Noack, médecin de l’équipe suisse, souligne par ailleurs le risque que les athlètes encourent si leur température corporelle dépasse les 40 degrés.

Si les organisateurs qataris ont pu limiter les dégâts dans le stade Khalifa, les compétitions sur route risquent de poser de vrais problèmes ces prochains jours.

Wanders n’avait pas les jambes sur 5000 mètres

Après un tour et demi, Julien Wanders a dynamité sa série du 5000 mètres. Il a pris les devants grâce à une accélération tranchante, un coup de pied dans la fourmilière. «J’avais derrière la tête de me qualifier au temps pour la finale, si je ne terminais pas dans les cinq premiers», expliquait-il après sa course. Le Genevois ne cachait pas sa déception derrière un visage fermé. «J’ai essayé de mettre du rythme pour que la course soit rapide. Après avoir mené trois tours, j’ai voulu passer le relais mais personne n’a vraiment suivi. Malheureusement, les autres n’ont pas joué le jeu, mais je ne peux m’en prendre qu’à moi-même. C’est une course individuelle et chacun joue sa chance comme il l’entend.»

Une place dans le top 10 aurait de toute manière été difficile à atteindre pour Wanders ce vendredi soir. Le train est parti sans lui dans l’emballage. Le coureur basé au Kenya a été décroché à 800 mètres de la ligne.

«Je me sentais bien mais j’ai coincé. Ensuite, j’ai vite compris. Mes jambes ne répondaient plus», regrettait celui qui s’est battu jusqu’au bout pour terminer en 13’ 38”95. Largement insuffisant néanmoins pour une place en finale. En tête de la course, Éthiopiens et Kényans se sont livrés à une première explication dans un stade Khalifa aux trois quarts vide qui s’enflammait enfin.

Une semaine d’attente

Un frisson que Julien Wanders aurait aussi aimé connaître. Dans une semaine, il retrouvera cette piste qatarie pour le 10'000 mètres. Une deuxième course qui aura des allures de revanche.

L’athlète suisse affiche le sixième temps des partants sur la plus longue distance parcourue en stade. «J’ai vu ce que cela fait de courir ici. Cette élimination est difficile à encaisser mais je vais rebondir.»

Le principal travail de récupération sera à faire sur le plan mental. «Je veux oublier cette course et me remettre dans le bain.» Le Genevois a désormais une semaine devant lui pour digérer cette déception inaugurale. Il mettra l’accent sur des entraînements ludiques pour se changer les idées. Des séances qu’il fera à l’intérieur, sur un tapis de course. «C’est très compliqué de courir dehors avec ces chaleurs. J’essaie d’éviter autant que possible de sortir.»