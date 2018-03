«Depuis mercredi, on revoit des sourires dans le vestiaire du LS»

Depuis mercredi soir et le point arraché in extremis contre le FC Bâle, la tension a baissé de trois crans à la Pontaise. Après quelques semaines compliquées, l’envie de sourire et de plaisanter est revenue au sein d’un groupe qui semble revigoré à l’approche de ce qu’on appelle communément un match à six points. Sans forcer le trait, l’issue de ce duel contre le FC Thoune, la lanterne rouge, déterminera en bonne partie à quoi ressembleront les deux prochains mois du LS.

Cette échéance capitale, Joël Geissmann et Cie abordent heureusement avec un moral requinqué. «Dans un moment délicat, l’équipe a prouvé, mercredi, qu’elle avait du caractère, souligne le milieu de terrain lausannois. Notre vive réaction après l’ouverture du score bâloise est un signal fort à mes yeux, car ce but aurait très bien pu nous couper les jambes. J’ai l’impression qu’après la défaite contre Saint-Gall, il y a eu une vraie prise de conscience collective. Le coach nous a aussi demandé, de façon assez sèche d’ailleurs, de nous battre beaucoup plus sur le terrain. Et je crois que nous avons montré, contre Bâle, le vrai visage du LS. Du moins je l’espère…»

Un adversaire au plus mal

Le léger doute est compréhensible au vu du parcours en forme de montagnes russes que propose Lausanne depuis son retour en Super League. «Ce départ raté est difficile à expliquer, analyse Joël Geissmann. Les nombreux changements apportés durant la trêve ne sont qu’une partie de la réponse. Mais ce qui est certain, c’est que cette année on avait l’ambition de regarder vers le haut et que nous sommes aujourd’hui tous déçus; de nous pour commencer. Ce match contre Bâle doit servir de nouveau départ.»

La révolte du LS a coïncidé avec le retour de Joël Geissmann dans un onze de départ où il n’avait plus figuré qu’à deux reprises cette année, alors qu’il était un indiscutable titulaire au premier tour. «J’avoue avoir eu un peu peur de revivre la même situation qu’à Thoune l’an passé, admet-il. Où, après une bonne première partie de saison, l’entraîneur m’avait confiné au banc au printemps, sans que j’en comprenne les raisons. Cette titularisation contre Bâle m’a donc rassuré.»

«Ce sera un match compliqué contre une équipe qui fait de la combativité et de l’abnégation ses meilleures armes»

Ce retour au premier plan d’un joueur complet, à la fois capable de défendre avec efficacité, grâce à une grosse présence physique, et de marquer avec régularité – six buts au 1er tour –, est une excellente nouvelle pour le LS avant le déplacement à Thoune. «Ce sera un match compliqué contre une équipe qui fait de la combativité et de l’abnégation ses meilleures armes, prévient Geissmann. Mais mes anciens coéquipiers, avec certains desquels je reste en contacts, traversent une très mauvaise passe. La nette défaite concédée à Sion (7-2) leur a fait très mal moralement même si, je crois, elle est davantage due à des circonstances particulières qu’à un vrai naufrage collectif. Mais pour être en mesure d’en profiter, nous devrons afficher le même état d’esprit que mercredi. Sans cela, notre supériorité technique ne servira à rien!»

Pour Joël Geissmann, il n’y a aucun doute: dimanche, la pression pèsera surtout sur un FC Thoune condamné à l’emporter s’il ne veut pas voir l’un de ses deux derniers concurrents dans la lutte contre la relégation se détacher. «Et puis, je n’ai pas non plus envie de retrouver l’atmosphère parfois lourde qui régnait à la Pontaise ces dernières semaines, sourit Geissmann. Depuis mercredi soir, l’ambiance au sein de l’équipe est mille fois meilleure. On revoit des joueurs sourire et rigoler dans le vestiaire. À nous de faire en sorte que cela continue.» (nxp)