Les Lions ont souffert jusqu’au bout

Après avoir subi deux défaites consécutives, à Monthey et face à Fribourg Olympic, les Lions de Genève avaient besoin de retrouver leurs griffes. Ils y sont parvenus, mais non sans mal. Ils se sont notamment fait peur en fin de rencontre. À 1’31’’ de la sirène finale, ils ne menaient la danse que de six petits points (68-62). Auteur d’un panier primé de fort belle facture, Mikaël Maruotto a alors définitivement mis les joueurs de Pully Lausanne au pas. Il fallait bien cela pour casser les vagues adverses à ce moment de la partie. Il n’en reste pas moins que les Lions ont éprouvé quelques difficultés à gérer une deuxième mi-temps (35-33) au cours de laquelle leurs adversaires sont clairement montés en intensité. Gênés aux entournures, ils ont toutefois fait appel à un jeu d’équipe toujours aussi bien huilé.

À la mi-temps, les maigres spectateurs se sont demandés à quelle sauce les Vaudois allaient être mangés, tant les Lions s’étaient montrés intransigeants dans bien des domaines. Tout juste avaient-ils connu quelques hésitations dans le premier quart, perdu de justesse (16-17). Dans l’enchaînement, ils n’ont plus laissé place au doute. À 19 partout, Zinn, Dubas, Colter Maruotto et Addison se sont unis pour infliger un sec et sonnant 13-0 partiel à leurs contradicteurs. Dans ce deuxième quart, les Foxes de Randoald Dessarzin se sont accrochés à leurs lancers francs (8 sur 10) pour rester dans la partie. Ils n’ont inscrit que 12 points en dix minutes.

Raison de plus pour se demander comment les hommes de Adnan Chuk ont pu se laisser endormir aussi facilement par la suite. D’autant qu’ils se sont encore assuré un avantage de 21 points (53-32) à la 24e. Tenus de très près, Jonathan Dubas (6 pts) et Arnaud Cotture (5 pts) n’ont pas eu leur rendement habituel en attaque. Tout comme Samir Sehic, porté pâle dans la raquette adverse (0 point). Ceci explique peut-être cela. Marquis Addison (20 pts) et Derrick Colter (15 pts), fidèle à lui-même, ont en revanche fait le nécessaire.

Zinn, rouage important

Robert Zinn s’est dit très heureux d’avoir pu emporter ce match. « C’est toujours difficile de jouer ici (ndlr: lisez à la Vallée de la Jeunesse), a-t-il soufflé. Pully Lausanne est une très bonne équipe cette saison. Le fait que nos adversaires disposent de peu de rotations a peut-être joué en leur faveur en deuxième mi-temps. Ils étaient davantage dans l’énergie. Nous avons fait plus tourner pour notre part. Nous avons évolué en équipe durant quarante minutes. C’était essentiel. » Robert Zinn (14 pts) qui, soit dit en passant, devient un rouage essentiel des Lions.

L’expérience a parlé

Pour Adnan Chuk, l’équipe est restée concentrée sur ses «focus» tout au long de la rencontre. «Mes joueurs ont fait ce qu’il fallait dans les moments importants, a détaillé le coach suédois des Lions. Ils ont fait preuve d’expérience dans bon nombre de situations. Ils n’ont pas dévié de la ligne qui leur avait été tracée. Je suis très content de cette victoire.»

Les Lions de Genève – c’est une évidence désormais – doivent encore gagner la bataille de l’intérieur pour espérer rivaliser avec Fribourg Olympic. Inscrire 34 de ses points dans la raquette face à Pully Lausanne n’interdit pas de se poser les bonnes questions.