Les Lions ont sauvé leur honneur

On attendait forcément une réaction des Lions de Genève ce dimanche. Pour leur deuxième déplacement à Boncourt du week-end, les Genevois, éliminés dans cette salle vendredi en quart de finale de Coupe de Suisse (96-88), n’avaient pas le choix que de réagir: ils se sont cette fois-ci imposés avec 23 points d’avance (96-73). «On ne va pas s’en gargariser, s’exclame Imad Fattal. Nous n’avons pas affiché un niveau de jeu rassurant à toute épreuve. Mais nous avons eu une réaction d’orgueil importante.» Le président ne le cache pas: c’est un camouflet qu’Adnan Chuck et ses hommes ont subi vendredi. Il s’agissait du match «le plus important de la saison jusqu’ici», annonçait-on du côté du Pommier. Autant dire que pas grand monde n’envisageait que les Lions ne s’inclinent dans cette compétition dès le début de janvier. Cela fera probablement tache lorsqu’il s’agira de dresser le tableau d’honneur de la saison. À moins d’y inscrire le titre de champion, autrement plus recherché.

Dans cette optique et avant d’accueillir un probable renfort cette semaine, le début de match livré à Boncourt dimanche a eu le mérite de laisser place à des intentions plus positives. Peut-être que les Jurassiens, 9es du classement avant la partie, avaient encore la tête dans la Coupe. Ce serait compréhensible. Mais c’est aussi le devoir des Lions de désormais profiter de ce nouveau statut d’équipe «prenable», de savoir se rebeller en temps voulu. Alors, la séquence à 16-0 après que Boncourt avait ouvert le score a fait un bien fou. Elle a probablement esquissé le succès qui s’est concrétisé ensuite.

L’autre signe positif tient à certaines individualités. «Dans ce genre de moment, on peut finir par s’écrouler, constate Fattal. Mais certains ont montré du caractère, car on n’en menait pas large vendredi.» À raison, on n’a cessé de pointer l’absence de jeu intérieur des Lions ces dernières semaines. Forcément, le réveil de Samir Sehic a fait plaisir. Désigné meilleur joueur de son équipe, il a répondu présent dans la raquette (17points, 5rebonds). Avec ses 16points et ses 5assists, Robert Zinn a aussi fait du bien. Ce ne sont que deux parmi d’autres, mais cela faisait un bout de temps qu’on n’avait pas vu autant de Genevois entourer avec performance les habituels leaders Marquis Addison et Markel Humphrey. Du coup, il s’agit de la victoire la plus nette des Lions depuis plusieurs semaines. Qu’importe l’adversité, personne ne crachera dessus. L’honneur est sauf.

Boncourt – Lions de Genève 73-96 (36-52)

Arbitres: Clivaz, Balletta, Demierre.

Lions: Zinn 16, Addison 22, Humphrey 15, Dubas 8, Sehic 17; Colter 9, Maruotto 6, Cotture 3, Hart 0, Daramola 0.