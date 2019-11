Nyon pousse les Lions à appuyer sur le champignon après la pause

Forcément qu’il y a eu beaucoup d’émotion pour de nombreux supporters nyonnais accourus au Pavillon des Sports ce samedi. Comme au bon vieux temps, ils étaient de retour dans cette salle en bois mythique où le club du Rocher avait tant brillé par le passé. À cette époque, la bande à Maurice Monnier ou Ed Miller battait régulièrement les Genevois et Fribourg Olympic au sommet du basket suisse. «Nyon avait le même budget que nous et des étrangers incroyables», se souvient Roland Lenggenhager, ancien distributeur au Bout-du-Monde, qui a joué tant de derbies dans les années 80 et 90 contre les Charlet, Gothuey, Costello, Evans, Gaines ou Margot. Aujourd’hui, il est directeur technique à Chêne.

Il aurait fallu une machine à remonter le temps au néo-promu, qui évoluait, en plus, sans son top scorer Jordan Stevens (licencié mercredi), pour remporter ce match. Les Lions ont toutefois attendu la 25e minute de jeu pour passer l’épaule (50-48). Le gros cœur du visiteur, emmené par un bon N’Doye (24 points), n’a pas suffi lorsque le vice-champion a enfin appuyé sur le champignon. C’était prévisible.

Il n’empêche qu’après un départ canon (8-0 à la 2e puis 17-5 à la 5e), les Genevois sont tombés dans un coupable excès de confiance, en prenant leur adversaire de haut: indigne d’un prétendant au titre. «On s’est peut-être dit, inconsciemment, que le match serait facile parce qu’on avait beaucoup d’avance, et on s’est bêtement relâché, soupire Mikaël Maruotto. C’est quelque chose d’inacceptable car on avait tout dans notre jeu pour éviter cette frayeur. On doit absolument régler ce détail car là, on n’avait pas le droit de se laisser faire ainsi. Ce n’est pas trop glorieux.»

Les Genevois, qui avaient minutieusement préparé cette partie en étudiant comment boucler le top scorer des Nyonnais, ont-ils été perturbés par l’absence de Jordan Stevens? C’est ce qu’a révélé Adnan Chuk, le coach des Lions, pour expliquer les fausses notes de sa formation avant la pause. «Mais j’ai été content de la suite», a rajouté l’entraîneur du Pommier, en accord avec son président, un Imad Fattal très fataliste, en trouvant des circonstances atténuantes à son équipe.

«Est-ce qu’on peut vraiment en vouloir aux joueurs? s’interrogeait l’avocat genevois. On sait qu’on joue dans une catégorie différente que Nyon. En plus, on apprend que le club a licencié son meilleur joueur avant la partie. Comment ce néo-promu pouvait-il venir nous battre chez nous? On a eu beau répéter à nos joueurs qu’il ne fallait pas d’excès de confiance, ce sont des êtres humains. Heureusement qu’on a bien réagi en deuxième mi-temps, de bon augure avant nos prochaines rencontres.»

À Monthey puis Fribourg

Comme le souligne le boss des Lions de Genève, qui aime la force collective que dégage son équipe, «les choses sérieuses vont commencer» avec un gros déplacement à Monthey samedi et le choc au sommet tant attendu face à Fribourg Olympic. «Que ce soit au Reposieux ou contre le champion en titre, on va devoir jouer comme les cinq dernières minutes de ce samedi, en allant, de manière agressive, sur tous les ballons, estime Arnaud Cotture. Car on ne pourra pas se permettre d’être aussi laxiste défensivement qu’aujourd’hui. Malgré tout le respect que j’ai pour Nyon, on n’avait pas le droit d’encaisser 40 points en première période. Contre des grosses équipes cela ne pardonnera pas.» Dans le Chablais et au Pommier, il y aura, comme à l’époque entre les Nyonnais et les Genevois, plus d’opposition et d’émotion.