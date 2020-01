Les Lions ne rugissent pas: les experts expliquent pourquoi

Ce n’est pas une urgence. Surtout pas. Les Lions de Genève sont troisièmes du championnat, n’ont perdu que trois matchs depuis le début de saison et sont encore en course dans toutes les compétitions. Le Final Four de la Coupe de la Ligue arrivera début février (demi-finale contre Union NE), alors que les Lions disputent leur quart de finale de Coupe de Suisse ce vendredi à Boncourt. C’est en Ajoie d’ailleurs qu’ils passeront le week-end, avec également un match de championnat dimanche. Mais pour la confiance, il serait bon de profiter de l’air jurassien pour oublier le revers contre Union Neuchâtel dimanche dernier.

Cette défaite d’un petit point (76-75) n’a rien eu de rédhibitoire. Mais voilà, elle a rappelé que l’équipe d’Adnan Chuck a certaines carences pour l’instant incurables. On pense bien sûr à son inconstance, qui l’empêche de maîtriser les matches. «C’est ce qui résume notre saison jusque-là», admettait Mikaël Maruotto la semaine passée. Et puis, le président Imad Fattal s’est régulièrement montré sévère depuis septembre, pas forcément ravi du niveau de jeu présenté. Les fins connaisseurs sont du même avis.

Un jeu adapté à l’équipe

«Pour moi, il y a deux gros problèmes à l’heure actuelle: les Lions sont inconstants et ils manquent de passes vers l’intérieur.» Le diagnostic est établi par Robert Margot, ancien joueur et actuellement directeur technique des jeunes du Grand-Saconnex BBC. «Contre Neuchâtel, la maîtrise était plutôt du côté d’Union, alors que les Genevois étaient à réaction», estime de son côté Manu Schmitt. L’ancien coach des Geneva Devils, d’Union ou encore de l’équipe de Suisse et désormais à Aix-Maurienne (Pro B française) était présent en spectateur au Pommier dimanche. «Genève a de la puissance, avec un effectif dense en nombre, poursuit-il. Mais cette irrégularité, même sur des périodes courtes, traduit un manque de continuité dans l’effort. L’équipe a alors subi l’impact de Neuchâtel.»

Le problème vient-il de l’entraîneur? Illustre personnage du basket suisse, Maurice Monnier ne le pense pas: «Il doit être bon, puisqu’il avait des références en Suède, un championnat dont le niveau correspond au nôtre. Même si, parfois, je trouve que les changements ne sont pas forcément opportuns. Il lui arrive de perdre un peu le contrôle, mais je pense qu’il est soumis à une pression constante, difficile à porter.» Margot ne vise pas plus Chuck: «Il propose un jeu adapté au profil de l’équipe. S’il y avait un vrai intérieur, qui puisse jouer un rôle de point de fixation et donner de la verticalité, ça pourrait changer.»

«Ils ne font que de shooter»

L’ancien meneur international n’est pas le seul à faire cette analyse. Patrick Gothuey, pivot de Nyon, Versoix ou Meyrin-Grand-Saconnex dans les années 1980-90, la partage: «Il manque vraiment du monde à l’intérieur, ils ne font que de shooter, lance-t-il. J’ai toujours l’impression qu’ils tournent autour de la raquette. Alors qu’avoir un jeu intérieur quand ça ne va pas, ça peut te sauver.» Le recrutement du rookie Samir Sehic ne convainc pas les observateurs.

Plus globalement, c’est le secteur offensif qui est pointé. «Le jeu collectif n’est pas structuré, estime Monnier. Le ballon n’est pas bien partagé et cela devient difficile pour un joueur qui ne le reçoit pas pendant un certain temps. Ils n’ont pas encore trouvé la cohésion nécessaire.» Le renouvellement important de l’effectif pendant l’été contraint peut-être à la patience. Même si cela ne pourra pas durer éternellement. «Je pense qu’il y a besoin d’ajustements, anticipe Margot. Connaissant le fonctionnement des dirigeants depuis dix ans, cela m’étonnerait beaucoup que rien ne change.» Il ne serait donc pas surprenant de voir l’un ou l’autre joueur arriver prochainement.

Reste que personne ne s’inquiète vraiment. Le contingent genevois est à niveau. «Mais les joueurs cadres doivent prendre leurs responsabilités, avertit Schmitt. Contre Union, j’ai été un peu surpris par le manque de caractère.» Le Français touche un point sensible. «Dimanche, je n’ai pas vu un engouement formidable au sein de l’équipe», abonde Margot.

Ce week-end au «Chaudron» - une salle jamais évidente - peut être l’occasion de resserrer les liens. Ne serait-ce qu’en augmentant légèrement le niveau de performance.