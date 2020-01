Les Lions de Genève se sont repris face aux Lugano Tigers

Les Lions de Genève se sont décidément bien remis à l’endroit après leur défaite en quart de finale de Coupe de Suisse face à Boncourt. Après avoir pris une large revanche sur les Jurassiens, les hommes d’Adnan Chuck n’ont fait qu’une bouchée de Luganais volontaires mais trop limités. De retour à Genève après un passage éclair au mois de décembre avant de filer à Lugano, Pape Badji avait une revanche à prendre, et cela s’est vu. Omniprésent, le Sénégalais a fait mal à ses anciens coéquipiers, mais pas assez pour les faire douter (21 points, 7 rebonds).

«Je suis très content de ce que nous avons montré ce soir, savourait Adnan Chuck, l’entraîneur genevois. Nous avons joué avec beaucoup d’intensité et montré une grosse force de caractère après la défaite face à Boncourt. Ces deux derniers matches prouvent que l’on s’est remis en selle rapidement.»

Pourtant, les Lions ont eu du mal à l’allumage. Peut-être étaient-ils encore dans la minute de silence en l’hommage d’Eric Filliettaz, quadruple champion suisse et double vainqueur de Coupe avec UGS en tant que joueur et cinquante fois international, décédé le 9 janvier dernier. Car s’ils ont mis une grosse intensité défensive d’entrée de jeu, ils ne parvenaient pas à capitaliser en zone offensive, souvent poussés en fin de possession par la défense luganaise.

Un nouveau venu bien intégré

Mais ce harcèlement de tous les instants a fini par payer. Après deux lancers-francs inscrits sans trembler par Sehic, les Genevois récupéraient la balle dans le camp luganais et Addison pouvait claquer un immense «dunk». Loin d’avoir appris de la mésaventure, les visiteurs perdaient encore la sphère sur la relance suivante, offrant à Humphrey le luxe de secouer le Pommier.

Lancés à plein régime, les Genevois ont alors compté jusqu’à 27 points d’avance, avant de gérer la fin de rencontre. Un matelas qui a permis de faire tourner et de donner du temps de jeu à Raijon Kelly, arrivé de Massagno, pour son premier match avec les Lions. «Ce n’était pas facile, il n’a fait que trois entraînements avec nous, concédait Robert Zinn. Mais il s’est bien intégré et je pense que la différence sur ce match vient du fait que l’on a joué avec plus de joueurs qu’eux, ce qui nous permet de garder une grosse intensité pendant quarante minutes.»

Lions de Genève – Lugano Tigers 77-61

Quarts temps: 12-8 24-13 29-17 12-23

Lions de Genève: Addison (12), Maruotto (6), Cotture (2), Hart, Dubas (7), Sehic (20), Humphrey (11), Zinn (9), Kelly (7), Daramola (2).

Entraîneur: Adnan Chuck.

Lugano Tigers: Williams (11), Carey (8), Kovac, Bracelli (5), Medolago, Stevanovic (12), Porter (4), Badji (21), Lukic.

Entraîneur: Salvatore Cabibbo.

Notes: salle du Pommier, 1000 spectateurs. Arbitres: MM. Herbert, Marmy et Chalbi. Sorti pour 5 fautes: Sehic.