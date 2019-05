Jo Kazadi rebondit au Pommier

C'est un joli coup réussi par les Lions de Genève. Jonathan Kazadi (27 ans), qui évoluait en Espagne avec Ciudad Valladolid en LEB Oro (2e division), va rebondir au Pommier. Eliminé mardi en quart de finale des play-off par Mellila Baloncesto, l'international suisse va pouvoir terminer la saison avec le club du Grand-Saconnex. Ce meneur de jeu de 195 cm qui a aussi porté les couleurs de Fribourg Olympic, Orléans, Aix-Maurienne et Monthey devrait pouvoir évoluer dès ce samedi aux Galeries du Rivage avec sa nouvelle formation face aux Lakers Riviera en quête d'un ticket pour la finale.

Pour remplacer Kozic

«Lorsqu'on a appris, lundi, que Juraj Kozic serait forfait pour le reste de l'exercice, il a fallu réagir, explique le président Imad Fattal. Dans la perspective d'une probable finale contre Fribourg Olympic, on ne pouvait pas prendre le risque d'évoluer avec une rotation réduite. Nous étions déjà court avec lui, alors sans, nous allions tout droit à l'abattoir!»

Les Lions ont donc profité de cette belle opportunité pour activer leur droit à un joker médical. «Comme il était sous contrat avec nous en début de saison avant de partir en Espagne, nous étions resté en bons termes, poursuit l'avocat genevois. Jo est un joueur qui connaît bien le championnat suisse et une bonne majorité de ses futurs coéquipiers pour avoir déjà joué avec eux. Cela va faciliter les choses.»

«J'ai beaucoup appris là-bas»

Son expérience à Valladolid va également être bénéfique pour les hommes de Vedran Bosnic, surtout contre Fribourg Olympic. «J'ai beaucoup appris là-bas, confirme le natif de Berne dans l'attente de son avion à l'aéroport de Valladolid. Je me réjouis de jouer à Genève avec où je connais passablement de joueurs que j'ai cotôyés à Fribourg, Monthey ou avec l'équipe de Suisse. J'espère bien pouvoir ensuite affronter Olympic et aller au bout de notre objectif. »Après deux titres avec Fribourg (2008 et 2016), il sait comment s'y prendre... (nxp)