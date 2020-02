Le détenteur de la Coupe de la ligue éliminé

Union a fait tomber le détenteur de la Coupe de la ligue samedi. Les Neuchâtelois ont éliminé Genève en demi-finale à Montreux (88-80). Ils retrouveront Fribourg, qui avait éliminé Monthey (72-77) plus tôt, en finale dimanche (16 heures), dans la même salle du Pierrier . Les joueurs du coach belge Daniel Goethals n’ont rien volé. Plus agressifs, ils ont toujours tenu le manche par le bon bout, menant de 15 points dans le second quart.

Les entrées combinées de Zinn (10 points) et Cotture (7) ont permis aux Genevois de relever la tête. La précision du premier à distance, alliée à la combativité du second ont fait merveille. Grâce à eux, les Genevois ont atteint la mi-temps avec un coup d’avance inespéré (42-43).

Insuffisant néanmoins pour couper l’élan neuchâtelois. Les Unionistes ont repris les commandes dès la reprise, pour s’envoler vers la victoire.

Réaction trop tardive

Dimanche, ils auront l’occasion de remporter une deuxième Coupe de la ligue (après celle de 2014). Après avoir été éliminés de la Coupe de Suisse par Boncourt, les Genevois perdent d’ores et déjà leur titre. Les Lions peuvent nourrir des regrets. Leur sursaut d'orgueil dans une fin de match intense est arrivé trop tard. Il ne leur reste plus que le championnat...