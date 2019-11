Arnaud Cotture: «La vidéo est un outil qui ne ment jamais»

Des enfants crient dans la salle, c’est l’heure de gymnastique. Des trampolines et des petits paniers ont été installés. «On est là pour apprendre», s’exclame le prof, alors qu’un basketteur en herbe râle à force de tirer à côté. Il n’y a pas que le bois qui travaille au Pommier.

Un peu plus loin, dans un des bureaux des Lions de Genève, des géants sont assis, bien concentrés, devant un grand écran. Avant d’aller transpirer à grosses gouttes en salle de force ou sous les panneaux, c’est le moment important dans la journée pour les Lions: étudier à la vidéo leur prochain adversaire.

Alors que le montage a été confectionné par Matt Williams, son précieux assistant, la séance est dirigée, en anglais, par le coach Adnan Chuk. Elle va durer trente minutes. À l’écran, c’est Fribourg qui est passé au crible. Que faut-il analyser minutieusement au peigne fin pour battre enfin le champion? Quels sont les points forts d’Olympic, les petites faiblesses qu’il serait possible d’exploiter? Rien n’est laissé au hasard. Mais qu’auront-ils retenu avant de passer à l’action ce samedi à 17 h 30 sur leur parquet? Trois Genevois nous expliquent comment ils ont préparé ce premier choc au sommet avec la formation de Saint-Léonard, leader toujours invaincu après sept journées de championnat. «C’est forcément un match important où on va jouer la première place, mais cette semaine s’est déroulée comme les autres, assure Mikael Maruotto, même si sa formation reste sur un revers concédé à Monthey. On ne va pas se mettre plus de pression, on s’entraîne comme d’habitude.»

Si l’ex-Montheysan Jonathan Dubas estime que «cette petite rivalité amène un peu plus d’excitation que normalement», que «ce ne sera pas tout à fait un match comme les autres», la défaite de samedi passé au Reposieux leur a surtout permis «de revenir sur terre» avant d’affronter les Fribourgeois. Ou comment reculer pour mieux sauter…

Analyses très utiles

«On sait qu’en face il y a beaucoup de qualités qu’on va devoir bien décortiquer à la vidéo», renchérit Arnaud Cotture, un ex d’Olympic. L’international parle d’une routine qu’il a assimilée depuis des lustres. «La vidéo est un outil extrêmement important pour tout sportif professionnel, les images ne mentent jamais, poursuit le Valaisan du Grand-Saconnex. Ce sont des analyses très utiles pour déceler des petites choses sur lesquelles on peut ensuite s’appuyer par rapport à notre adversaire du jour.» De Boris Mbala à Timothy Derksen en passant par Jérémy Jaunin et Xavier Pollard, les joueurs d’Olympic n’ont désormais plus aucun secret pour les Lions.

«On analyse leurs attaques et comment ils défendent. Car même si on les connaît bien avec le temps, on apprend encore pas mal de choses, notamment sur ce qu’ils aiment faire sur le terrain», poursuit Maruotto, conscient de l’importance de cette technologie. «Ce n’est pas toujours très drôle, sourit Jonathan Dubas, mais cela fait partie de notre métier. À nous d’être bien concentrés, de comprendre ce que d’autres joueurs recherchent et ce qu’on veut empêcher. On va observer leur manière de jouer et se calquer sur eux pour exploiter au maximum leurs points faibles. Et surtout éviter de les pousser dans leurs points forts.»

Alors que le coach manipule la télécommande en mettant le doigt sur une phase de jeu bien précise, ses hommes ont aussi leur mot à dire. «C’est une analyse collective où on est largement en droit d’ajouter des choses, de commenter ce qu’on voit, précise Cotture. C’est vraiment un travail d’équipe où l’on peut se référer sur du concret.»

Et l’ailier fort pivot d’ajouter que ces images bien imprégnées dans leur tête peuvent forcément se dérouler durant le match. «Maintenant quand la rencontre démarre, on ne va pas penser à la vidéo, bien sûr. Mais sur le parquet on peut avoir des ressentis, des moments où c’est similaire à ce qu’on a vu, lâche Cotture. Ce sont des automatismes qui peuvent se créer juste en regardant les images, c’est ce qui est intéressant.» Mikael Maruotto, qui reprend la balle au bond, précise que «c’est surtout directement après la séance qu’on va essayer d’appliquer à l’entraînement ce qu’on a vu à la télé». L’exercice pratique…

La concentration du jour

De leur côté, les Fribourgeois qui vont effectuer la même stratégie connaîtront également par cœur toutes les attitudes des Lions. «Du coup, lâche Cotture, c’est l’exécution qui va faire la différence. Mais aussi la concentration du jour. Il est important d’être dedans en appliquant les remarques du coach. Sinon, cela ne servirait pas à grand-chose de faire cette séance. Elle doit permettre de nous placer dans les meilleures conditions possible.»

Arnaud Cotture soupire, puis sourit. «Quoi qu’il arrive, on connaît tous les qualités de Fribourg, moi encore plus que les autres. On sait tous que c’est une équipe dangereuse. Même sans Babacar Touré et si leur parcours en Coupe d’Europe est plus difficile, les Fribourgeois ont réussi de très bonnes prestations en championnat. À nous de corriger nos erreurs de la semaine dernière…»

À Monthey, les Genevois ont surtout manqué de réussite. «On n’a pas été assez constant et consistant, se remémore le Valaisan. On a totalement subi, incapables de présenter notre jeu et de rentrer nos shoots. Le seul point positif est que nous nous sommes battus du début à la fin alors que nous n’avions pas d’adresse.» Tout ceci, les Lions l’ont aussi revu à la vidéo pour que cela ne se reproduise pas ce samedi au Pommier. Des paroles aux actes…