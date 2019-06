Adnan Chuk nouvel entraîneur des Geneva Lions

Les Geneva Lions seront entraînés la saison prochaine par le Suédois Adnan Chuk (37 ans). C'est en tout cas ce qu'a annoncé son agent Sevag Keucheyan sur les réseaux sociaux. Chuk succèdera à Vedran Bosnic sur le banc genevois.

Né le 4 août 1981 à Jajce, en Bosnie-Herzégovine, Chuk a émigré en Suède à l'âge de 11 ans, avec sa famille. C'est à Söderköping, petite ville située à 150 kilomètres au sud de Stockholm, que Chuk a commencé le basket. Il a évolué en Suède, en Allemagne et en Belgique au cours de sa carrière de joueur.

Very happy to annouce that Adnan Chuk is the new Head Coach of the Geneva Lions ???????????????????????? @LionsGeneve @Swiss_Basket @Sportando #keucheyansportsmngmt pic.twitter.com/IlWcXvzpKk