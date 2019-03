À Monthey, les Lions de Genève s’imposent mais dans la douleur

En entame du tour intermédiaire, les Lions de Genève, tout auréolés de leur probante victoire dans le choc au sommet samedi passé face à Fribourg Olympic, s’en sont allés fêter un superbe succès en dominant Monthey chez lui (87-98).

Rien à voir en effet avec les deux précédents duels et plus précisément le cavalier seul trois semaines plus tôt dans une rencontre à sens unique (76-100): dans un Reposieux surchauffé, l’équipe de Vedran Bosnic a dû mater une équipe valaisanne bien décidée à en appeler de cette déconfiture et à vendre chèrement sa peau. Prendre le dessus n’avait dès lors rien d’une sinécure pour les visiteurs…

13-0 pour Monthey…

Menés à la pause (51-49), après une première période où un taux de réussite exceptionnel à trois points (7 sur 11) leur a permis de tenir le choc, les Genevois ont parfaitement entamé la deuxième mi-temps, avec un 8-0 qui leur a valu de prendre l’avantage 51-57. Subitement emportés par la furia montheysanne, ils ont dans la foulée concédé un 0-13 pour se retrouver menés 64-57 à la 26e! Nombre d’équipes ne se seraient pas remis d’un pareil renversement de situation.

Markel Humphrey intenable

Rien de tel toutefois pour les Lions, qui tiennent à leur première place: sous l’égide d’un Markel Humphrey intenable et à la hauteur de son rôle de capitaine (19 pts, 6 rebonds et deux assists en 40 minutes sur le parquet), bien épaulé par un superbe Roberto Kovac (20 points avec un 5 sur 7 à trois points), un Terry Smith (15) précieux et un Padgett (14 points et 11 rebonds) très présent, ils ont grignoté leur retard, avant de s’envoler irrésistiblement dans le dernier quart. En difficulté en première période pour juguler les assauts montheysans, notamment l’ancien «Devil» Arizona Reid (23 pts), les Genevois ont su resserrer la garde dans le dernier quart avec des actions de grande classe.

Seule ombre au tableau: la blessure d’Arnaud Cotture lors du deuxième quart. L’ailier pivot des Genevois souffrait d’une cheville.

Mental impressionnant

Mais c’est au niveau du mental que les Lions ont fait impression, avec cette capacité à réagir en toutes circonstances qui laisse bien augurer de la suite de la saison, tant l’équipe du Pommier, déjà remarquable huit jours plus tôt face à Fribourg Olympic, paraît bien armée pour les échéances capitales à venir.

Mieux vaudrait néanmoins parvenir dans le futur à éviter les blancs comme celui qui aurait pu ruiner les espoirs des hommes de Bosnic. À commencer par ce samedi au Grand-Saconnex (à 16 heures) à l’occasion de la venue de SAM Basket Massagno qui s’était imposé la dernière fois au bout du lac… (nxp)