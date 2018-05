Un duel de fauves indécis

C’est un duel de fauves, toutes babines retroussées, mais ce n’est pas une bataille de chiffonniers. Sauf peut-être sur le parquet où les lions genevois et les tigres luganais ont les crocs. Il n’y a rien d’anormal, ni d’amoral à cela, quand l’enjeu de l’empoignade est un ticket pour la finale des play-off.

En coulisses, l’entre-deux présidentiel est fair-play, emprunt d’un réel respect mutuel. Imad Fattal et Alessandro Cedraschi ont de bonnes manières, ils ne se regardent pas en chiens de faïence. L’avocat du Pommier avoue son admiration pour la force de résilience des protégés de Thibaut Petit. Quant à l’assureur tessinois, il plaide en faveur des Lions de Genève, «une armada de grande valeur».

«De l’huile sur le terrain»

Si les deux dirigeants font autant assaut de civilités, c’est peut-être bien parce que la partie est loin d’être jouée! Après deux actes renversants et deux adversaires renvoyés dans les cordes chacun leur tour, personne n’ose vraiment se mettre en avant. En signant mardi au Grand-Saconnex un magistral succès (100-79), l’équipe tessinoise a pourtant pris sa revanche et inversé la tendance. Avec les deux prochains matches à domicile – ce samedi et mardi – c’est désormais elle qui tient le couteau par le manche. Un avantage crucial? Réponse d’Alessandro Cedraschi: «non, les Lions ne sont pas morts. Il faudrait jeter de l’huile sur le terrain pour être sûr de les mettre à terre! Face à eux, on reste une petite équipe.» La prudence est de mise, elle est peut-être de serpent pour mieux endormir son rival et assurer ses arrières.

En attendant de s’envoler pour Lugano, Imad Fattal se marrait en commentant la remarque rapportée de son homologue tessinois. «Il n’a pas son pareil pour jouer au Petit Poucet. Mais qu’il assume ses ambitions! Cette saison, Lugano n’a pas atteint les deux finales de Coupe par hasard. Sur le terrain de l’Istituto Elvetico, il n’y aura pas de petit ou de grand. Juste deux équipes de caractère qui ne voudront rien lâcher.»

Du caractère, James Padgett, le maître tireur tessinois, et ses coéquipiers en ont eu pour prendre les Lions à leur propre piège. «Il fallait qu’ils changent de mentalité, qu’ils se montrent aussi agressifs que les Genevois. Ils ont parfaitement répondu aux consignes», se félicite leur président. «Ils nous ont bottés les fesses, confirme Imad Fattal. Mais la série n’est pas terminée, on va se battre, s’il le faut jusqu’au bout du 5e acte.»

Ils y croient

Hier, c’est une équipe «en mission» qui a atterri à Agno. Avec en tête de délégation un Imad Fattal pas du tout fataliste. «Non, on n’est pas tombé de haut. D’accord, l’équipe a déjoué, mais le score est trompeur, on a longtemps résisté avant de lâcher prise, peut-être par manque de fraîcheur physique. À l’entraînement, Vedran Bosnic a beaucoup fait bosser ses gars.»

Le corps et l'esprit, l'un qu'il faut ménager, l'autre qu'il faut fouetter. Plus que jamais, ce duel indécis se jouera avec la tête et les jambes. «On commence à y croire», lâche tout de même Alessandro Cedraschi. «Ce n'était pas un accident, juste un accroc, affirme Imad Fattal. On y croit toujours.»