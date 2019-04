Un bon test pour les Lions de Genève

Ils ne le disent pas trop fort, mais forcément que les Lions de Genève y pensent déjà. À cette finale de la Coupe du 27 avril à Bienne. Mais aussi au choc au sommet pour la première place dans deux semaines, dans leur salle, contre Fribourg Olympic. Mais il est vrai qu’avant de passer au dessert à la Tissot Arena et la répétition générale sept jours plus tôt, il s’agit de rester concentrés sur ces deux parties, qui ont tout d’une peau de banane.

La première rencontre a lieu ce samedi après-midi (à 17 h 30) au Pommier avec la venue de Neuchâtel. Quatrième, Union pourrait d’ailleurs retrouver les leaders genevois lors du premier tour des play-off. À ne pas sous-estimer, donc.

«On peut se montrer optimiste»

«On a bien travaillé cette semaine et avec la bonne ambiance qu’il règne dans le groupe, on peut se montrer optimiste, explique le coach assistant, Matt Williams. On a bon espoir de confirmer notre performance de samedi passé face à Massagno, et on souhaite que Brunelle Tutonda et les jeunes vont poursuivre leur progression.»

Pour lui aussi, il est encore prématuré de parler de ces deux rendez-vous qui pointent à l’horizon. «Que ce soit Neuchâtel ce samedi ou ensuite à Vevey contre Riviera, nous allons affronter deux adversaires qui sont avec Fribourg les plus dangereux du championnat actuellement, prévient Williams. Ce sont des formations qui jouent parfaitement bien en équipe, où tout le monde peut sortir son épingle du jeu. À nous d’élever notre niveau.»

Un bon test pour les Lions, qui comptent sur l’appui de leur public pour faire beaucoup de bruit et la différence au Pommier.

Si l’union fait la force… (nxp)