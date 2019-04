Un Mladjan est déjà assuré de soulever la Coupe de Suisse à Bienne

D’un côté, il y a le plus expérimenté, qui tutoie régulièrement les étoiles depuis qu’il arrose les paniers de Lugano à Genève en passant par Fribourg. Dusan Mladjan, 33 ans en novembre, s’est même bonifié cette saison en se mêlant au gratin européen. Ce sniper est capable de marquer dans n’importe quelle position et de faire la différence à tout moment, même les yeux fermés.

Ce seigneur des panneaux, qui a bientôt l’âge du Christ, contribue depuis trois ans au bonheur d’Olympic, soit ce qui se fait de mieux en Helvétie. À l’image de son tireur d’élite, le club de la Sarine collectionne les honneurs: avec ses 17 titres de champion et ses huit victoires en Coupe de Suisse. C’est, au même titre que le CP Berne au hockey, la référence du basket suisse.

Avec Babacar Touré, Florian Steinmann, Jérémy Jaunin et Paul Gravet, qui sont aussi passés par le Grand-Saconnex, l’ancien shooteur des Lions de Genève, qui avait été décisif en finale l’an passé aux Vernets face à Lugano, est bien décidé à jouer les justiciers contre ses anciens coéquipiers. Et son frère…

Car de l’autre côté, il y aura en effet le plus jeune, Marko Mladjan, 26 ans, 205 cm, qui nourrit lui aussi des rêves de grandeur avec ce club né d’une fusion en 2010 entre le Grand-Saconnex et les Geneva Devils. Vainqueur de la Coupe de la Ligue, fin janvier à Montreux, l’ailier fort du Pommier est bien décidé à imiter son grand frère, qui avait réussi le triplé l’an dernier. Le premier acte entre les deux frangins, appelés à se retrouver ensuite sur la route du titre, a lieu ce samedi après-midi à la Tissot Arena, la patinoire de Bienne.

Si le match s’annonce indécis, il y a une certitude: un Mladjan va forcément soulever la Coupe.

Marko Mladjan «Il peut me la laisser, celle-là»

Vous voilà adversaires en finale de Coupe de Suisse, une première… En finale de Coupe de Suisse, oui. Sinon, on commence à en prendre l’habitude. Ce n’est plus aussi spécial qu’il y a cinq ou six ans. La seule chose qui reste, c’est qu’on a tous les deux envie de ce titre. Et que c’est un Mladjan qui va remporter ce trophée…

Si on regarde les résultats de vos confrontations ces dernières saisons, Fribourg semble avoir pris l’ascendant. Pourquoi cela va-t-il changer ce samedi?

Parce qu’on dispose d’une magnifique équipe, avec laquelle on s’est déjà adjugé la Coupe de la Ligue. Alors oui, Fribourg a réussi le triplé l’an passé et acquis une magnifique expérience en Coupe d’Europe. Mais nous, on est meilleur qu’il y a douze mois, on l’a prouvé cette saison. Même si on s’est incliné lors de la répétition générale samedi dernier, on sait pourquoi on a perdu. À nous de ne pas commettre les mêmes erreurs en nous inspirant de notre bonne première mi-temps. Là, nous avions joué en équipe en appliquant une bonne défense. On s’est déjà imposé cette saison contre Fribourg, on sait qu’on peut le refaire.

Pouvez-vous nous parler de votre frère, ce tireur d’élite?

Il a un shoot exceptionnel mais pas seulement. Avec lui, c’est tout le mouvement qui est beau. Il a un feeling incroyable pour les tirs de longue distance. C’est une qualité qu’il a su développer tout petit pour atteindre le très haut niveau européen. Moi, je suis différent de lui, plus grand, plus proche du panier.

Qu’allez-vous vous dire avant la finale?

Comme d’habitude, on va se souhaiter «bonne chance» avant de donner chacun notre 100% pour gagner. Mais cette fois-ci je vais lui donner un petit coup avant le match en lui disant que c’est moi qui dois soulever le trophée cette fois.

Et pourquoi c’est Genève et vous qui aurez le sourire?

Parce que depuis une semaine tout le monde dans le vestiaire est prêt physiquement à tout donner durant quarante minutes ou plus. Et puis parce que mon frère, avec ses 14 titres, dont 4 Coupes de Suisse, a gagné assez de trophées. Ça suffit maintenant, il peut me la laisser, celle-là. Comme on a sept ans de différence, je suis bien décidé à le rattraper au palmarès et réussir, comme lui l’an passé, le triplé. Tout est ouvert mais on est vraiment motivé à aller chercher cette Coupe.

Dusan Mladjan «Quand il joue bien, c’est tout Genève qui est à sa hauteur»

Vous voilà donc adversaires en finale de Coupe de Suisse, une première pour vous deux…

C’est vrai, il s’agit de notre première! Mais comme l’a dit Marko, on commence à prendre l’habitude de jouer l’un contre l’autre. Avec le temps, c’est presque devenu banal. Maintenant, j’espère que je pourrais rejouer avec lui un jour une finale de Coupe comme on l’avait fait à Lugano lorsque nous avions réalisé le triplé en 2012.

Si on regarde les résultats de vos confrontations ces deux dernières saisons, Fribourg a pris l’ascendant sur Genève…

En jouant l’Europe cette saison, cela nous a donné encore plus d’expérience pour jouer ce genre de match en Suisse. Nous possédons de très bons joueurs pour cette finale et sommes convaincus de nos capacités. Mais nous ne sommes pas favoris, même si on s’est imposé lors de la dernière confrontation. Ce match de samedi passé au Pommier, il faut l’oublier. Une finale de Coupe c’est autre chose, un autre parquet, une autre salle, d’autres paniers et une autre ambiance. Pour moi, ce sera du 50/50.

Parlez-nous de votre frère, Marko. Que vous inspire-t-il?

Marko est un joueur très intelligent et l’un des meilleurs en Suisse. Sa polyvalence est précieuse pour les Lions car il peut jouer dans différentes positions. C’est un joueur complet, difficile à contenir, et qui peut faire mal, que ce soit au niveau de son tir ou sous la raquette. Quand Marko est au top niveau, c’est tout Genève qui se met à sa hauteur.

Qu’allez-vous vous dire avant la finale?

On va se souhaiter good luck pour cette finale et une fois sur le parquet on donnera le maximum pour ce titre. Ce sera pour nous un jour comme un autre. Comme mon père le répète souvent, à la fin il y aura un des deux fils déçu mais un Mladjan qui aura gagné.

Et pourquoi c’est vous qui aurez le sourire?

Parce que Fribourg, qui a remporté le triplé l’an passé, possède plus d’expérience et parce que nous sommes en confiance. Avec l’Europe, on a quelque chose en plus. (nxp)