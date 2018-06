Si Andrej Stimac garde un cœur de Lion, sa flamme brûle pour Olympic

Il a été durant trois saisons, de 2013 à 2015, le cerveau et le ciment des Lions de Genève. Avec eux, Andrej Stimac a tout gagné. Cinq trophées (dont deux titres nationaux), le respect de ses coéquipiers, la reconnaissance de ses dirigeants et la ferveur du public. Il y a laissé son maillot, floqué du No 20, accroché pour l’éternité au panthéon du Pommier.

Ce samedi, comme lors des quatre premiers actes, c’est sur le banc adverse, dans la retenue que lui impose son rôle d’assistant coach, que l’ancien shooteur croate vivra peut-être l’apothéose d’une finale ardente. Choc des émotions. Homme au grand cœur, resté joueur dans l’âme, Stimac se refuse à vendre la peau du lion. Ce n’est pas un tueur. Mais il serait si fier de fêter avec Olympic un triplé mémorable. Car c’est désormais pour le club fribourgeois qu’il mouille sa chemise.

Par expérience, le bras droit de Petar Aleksic se méfie de l’aléatoire loi des séries comme des prévisions météorologiques. Non, même si elle a fini par craquer mardi, l’équipe genevoise n’est pas encore bonne à jeter au panier. «C’est une équipe très forte, qui n’est pas arrivée là par hasard et qui a déjà prouvé sa force de réaction», insiste-t-il.

Oui, mais Olympic semble tenir le bon bout. N’a-t-il pas fait le plus dur en gagnant à Genève?

Si on pense que c’est déjà fini, c’est bien le meilleur moyen de se planter. Ce serait vraiment con, devant notre public, de manquer d’investissement et de concentration. À ce niveau, le moindre détail peut faire basculer une évidence, la moindre faiblesse peut relancer notre adversaire. On l’a vu dans l’acte III. Non, gardons-nous des conjectures et focalisons-nous uniquement sur l’exécution. Les gars savent ce qu’ils ont à faire, ce qu’ils sont capables de faire.

Qu’est-ce qui fera la différence, la tête ou les jambes?

Physiquement, les deux formations commencent à s’épuiser. En fait, c’est plutôt mentalement que cela va se jouer. La confiance est dans notre camp, mais la pression reste forte. Il faut encore conclure et c’est ça le plus dur. Les Lions se battront jusqu’à la dernière énergie. On ne va pas les changer, on doit d’abord faire un travail sur nous-mêmes.

Cette finale n’est-elle pas pour vous un supplice émotionnel?

Bien sûr, les souvenirs ne s’effacent pas. Mais je sais faire la part des choses. Hier, j’ai tout donné pour les Lions, mon club de cœur, comme aujourd’hui je m’investis à fond pour Olympic, un club d’une très grande valeur lui aussi. Par-dessus tout, il y a la passion pour le basket, c’est elle qui me pousse à donner toujours le meilleur de moi-même, en toutes circonstances.

Que reste-t-il de votre passage au Pommier?

Un bonheur immense, la fierté d’avoir participé à la naissance de quelque chose de grand. Jamais, je ne m’étais senti aussi à l’aise, tant sur terrain, avec des piliers comme Juwan James ou Tony Brown, qu’en dehors, grâce à une synergie naturelle qui rassemblait tout le monde comme au sein d’une famille. Ces trois saisons resteront à jamais gravées dans mon cœur.

À Fribourg, c’est une autre belle aventure qui a commencé. Mais sur le banc!

En fait, rien n’était prémédité. Après une saison à Lugano, je suis retourné en Croatie sans trop savoir ce que l’avenir pouvait me réserver. C’est un coup de fil de Petar Aleksic qui a tout déclenché. Dans mon esprit, le coaching s’est alors imposé comme une suite logique. Petar, c’est le meilleur mentor que je pouvais espérer.

Et pour Olympic, c’est le meilleur entraîneur?

La force de l’équipe, c’est sûrement lui, son savoir, sa science du jeu, sa capacité à tirer le meilleur de chaque joueur. Mais c’est plus que ça, c’est un ensemble, un collectif où tout le monde apporte ses qualités, sa pierre à l’édifice, les piliers que sont Dusan Mladjan ou Babacar Touré, comme Jaunin, comme tous les autres. Difficile d’en sortir du lot, ils sont tous les meilleurs!

Quelle est votre contribution personnelle à cette réussite collective?

Mon expérience, ma proximité avec les joueurs, les conseils que je leur donne. Je m’entraîne avec eux tous les jours, comme ça je fais corps avec l’équipe et j’ai l’impression d’être encore là! Mentalement, ça m’aide aussi. Sinon j’échange beaucoup avec Petar, j’apporte une petite pointe de provocation, une valeur ajoutée. C’est vraiment en équipe que l’on gagne. (TDG)