Roberto Kovac sonne la révolte: «Il est temps de faire bloc, ensemble»

Comme pour renforcer encore un peu plus le sentiment qu’il traverse une mauvaise passe, Roberto Kovac a vu la fièvre s’abattre sur lui au début de la semaine. Elle l’a cloué au lit. Quatre jours après la sortie de route en demi-finale de la Coupe de Suisse, le coup sur la tête a été double pour le capitaine des Lions de Genève, qui goûte peu les atermoiements de cette saison les ayant déjà vus, lui et son club, égarer deux occasions de décrocher des trophées. Pour eux qui ont la gagne inscrite dans les gènes comme sur leur carte de visite, cela fait tache.

«On ne peut pas se le cacher, la désillusion est encore grande aujourd’hui, tant on rêvait de jouer une nouvelle finale à la maison, glisse l’intéressé. On n’a pas digéré cet affront. Les jours à venir risquent encore de peser…» Mais si le présent est voilé d’incertitudes, sur l’horizon doivent se dessiner de nouvelles teintes. Réjouissantes. «On va s’atteler à passer à autre chose, à se focaliser sur la suite, car il y a quelque chose à gagner ce printemps, et pas n’importe quoi», renchérit le Tessinois.

Devenir l’équipe à battre

Roberto Kovac a à cœur de voir les Lions redresser leur crinière. Il est d’ailleurs celui qui doit tracer la nouvelle feuille de route. Le No 14 est de ceux que l’on appelle les leaders naturels; le genre de type que l’on suit les yeux fermés pour composer les plus belles conquêtes. Celui que l’on écoute deux fois plus lorsque les remous se font sentir et que le navire tangue, comme c’est le cas au moment où s’ouvre l’ultime ligne droite de l’exercice avec le dernier tour du championnat – qui débute samedi au Pommier contre Union Neuchâtel (17 h) – et les play-off.

Alors, le discours de «Robbie» appelle à la prise de conscience, à la mobilisation. Il met en exergue les valeurs d’un collectif qui, dans un monde idéal, finirait par tourner à plein régime. «Il est temps de faire bloc, tous ensemble, de trouver le rythme en équipe. Ce ne sont pas trois joueurs qui doivent être bons par séquences, mais tout un groupe. Il s’agit de mettre davantage de dureté en défense, d’intensité… Je suis persuadé qu’avec la qualité de notre contingent, on fera très mal le jour où nous parviendrons à réunir toutes les pièces du puzzle. Oui, on peut devenir l’équipe à battre.»

Le message est clair; «Captain Kovac» (27 ans) a foi en ses troupes. Au fil de la conservation se dégage le sentiment que la défaite de samedi s’évapore petit à petit de son esprit. Le voici prêt à bander les muscles, à montrer les crocs. C’est son rôle, après tout. «Peutêtre parce que je commence à être l’un des plus vieux du groupe», se marre-t-il. Avant de reprendre, plus sérieusement: «Le capitanat ne m’a pas fondamentalement changé. Je reste le même, en essayant d’afficher une attitude irréprochable, d’être toujours le premier aux entraînements, de donner le maximum à chaque fois. Tout juste cet honneur me pousset-il à être encore plus exigeant avec moi-même. Je veux être un exemple pour mes coéquipiers.»

La voix et le geste

Preuve de cet investissement maximal, Roberto fut l’un des seuls à surnager samedi lorsque Fribourg a donné un premier coup de massue. Dans la tempête, le capitaine agit par la voix comme par le geste. Ce qu’il fera encore pour terminer l’exercice en beauté. «Quatre équipes peuvent gagner le championnat: Fribourg, Lugano, Neuchâtel et… nous. On va s’arracher pour le faire.»

Quand on lui demande ce qu’il pense de sa (très bonne) saison, le Tessinois livre une réponse claire, nette et précise: «Je ne me base pas sur mes stats personnelles, mais sur celles de l’équipe. Et je ne suis pas satisfait car on n’a rien gagné. Alors je ne vous dirai concrètement qu’au mois de mai ce que j’aurai pensé de 2017-2018.» Cela dépendra du palmarès des Lions de Genève. (nxp)