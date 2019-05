Matt Williams, ce drôle de pèlerin qui prête main-forte aux Lions de Genève

C'est un mastard aux poignes de bûcheron et au cœur d’artichaut. Une force de la nature qui brandit un ballon de basket comme d’autres saisissent une balle de tennis. Depuis huit mois, Matt Williams est surtout le bras droit de Vedran Bosnic, son tacticien-analyste, son homme de confiance. Étonnante complicité entre un géant barbu et placide et un stratège courtaud et excité — l’apparence qui les distingue et les rassemble au bord du terrain lorsque les Lions de Genève griffent le parquet. On les reverra à l’œuvre ce samedi (18 h), en demi-finales des play-off contre les Riviera Lakers. Un spectacle à lui tout seul.

Les deux hommes ont beaucoup bourlingué avant de se rencontrer. Depuis, un profond respect les unit et la même passion les mobilise. «On agit ensemble pour aider Imad à réaliser ses rêves», affirme l’assistant-coach. Le président Fattal est l’as du casting. C’est lui qui a fait le pari d’engager l’Américain, un ancien missionnaire mormon qui aurait pu se lancer dans une carrière de clarinettiste classique ou de lanceur de baseball. Le dirigeant et ce drôle de pèlerin se sont côtoyés sur les terrains de 2e ligue. Pour sceller l’accord, une poignée de main a suffi. Les rêves sont faits pour être partagés.

Un mormon défroqué

Mais comment un gars d’Aberdeen, un bled côtier de l’État de Washington, a-t-il pu débarquer un jour au Pommier? C’est une longue histoire, gribouillée sur un carnet de notes. Il faudra résumer, ne pas trop tourner autour du panier. «C’est une histoire de ouf et de hasard», convient Matt Williams. «His life is a movie», confirme Vedran Bosnic. Silence, Matt raconte sa jeunesse dans une famille pauvre et croyante. Ses modestes débuts de basketteur («j’étais juste grand»). Ses études de droits et de business dans un community college à Seattle. Ses problèmes de santé, qui l’éloigneront du baseball et de la musique. À 20 ans, après un stage de formation dans l’Utah, Matt Williams s’envole pour l’Allemagne prêcher la bonne parole.

Mais le prosélytisme, ce n’est pas son truc. Il préfère les heures de service communautaire. «De la religion mormone, je nVedran Bosnic et les Lions de Gebnève’ai gardé que l’esprit humaniste. Aimer et aider les gens, voilà ce qui me plaît», dit-il. Et le basket? On y revient. Scène surréaliste. Matt joue seul sur les play-grounds de Bavière, en Dr. Martens et en costume! On le repère, il coache les jeunes au Bayern Munich et remplace au pied levé un pro américain qui s’est cassé le nez. Il ne rentrera jamais aux États-Unis pour y poursuivre ses études à l'université de Washington.

Gare à la confusion, Matt Williams n’est pas l’ancien guard des Miami Heat. Pas de traces de NBA sur son CV. Dérouler le film de sa longue carrière, c’est visiter l’arrière-boutique du basket pro européen, d’Ansbach à Avignon. «Des clubs conviviaux, qui ne manquaient pas d’ambition et qui m’assuraient une certaine stabilité», indique-t-il. Pourtant, l’ailier de 2,05 m a la bougeotte. Sa vie est un peu comme celle d’un saltimbanque. «C’est la vie d’un basketteur, guidée par le destin», nuance-t-il. À Assen, où l’ancien mormon aime à faire la fête, il aurait pu tenir le haut du panier en 1re Division mais le club fait faillite. Plus tard, un transfert en Italie échouera. La faute à Cupidon. Rencontrée sur internet, la nouvelle conquête de Matt est anglaise et vit à Genève…

On s’approche du Pommier. Avant, il y aura encore une saison à Bernex, en LNB, aux côtés de Babacar Touré et Jérémy Jaunin, qu’il espère retrouver en finale des play-off sous le maillot de Fribourg Olympic. Puis un break de cinq ans, loin des panneaux, qu’il mettra à profit pour devenir coach de netball à Meinier. Mais il y a deux ans, la fièvre du basket a repris l’ancien agent de joueurs. Il repique au jeu, entraîne à l’École Internationale, joue à Collonge-Bellerive et mène les U17 du Grand-Saconnex au titre de vice-champions suisses. Avant qu’Imad Fattal ne lui «tombe dessus» pour le faire entrer dans la peau d’un Lion.

«Je crois que plus que mes compétences, c’est ma personnalité et mon caractère qui m’ont valu d’être choisi. Vedran ne me connaissait pas vraiment. On s’était croisé, il savait juste que j’étais grand. Mais au téléphone, au moment de l’embauche, on s’est tout de suite bien entendu. Son charisme et son énergie me poussent» Quelle sera sa prochaine destination? «J’ai encore du boulot ici et des titres à gagner. Pour l’instant, je n’ai pas d'autres projets», répond-il. (TDG)