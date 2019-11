Les Lions se sont rapprochés du champion, mais il était trop tard...

Alors qu’il ne restait qu’une poignée de secondes, Derrick Colter a tenu dans ses mains la balle de match. Mais voilà, tandis que le public avait arrêté de respirer, cette sphère orange qui avait le poids de la victoire lui a brûlé les doigts et c’est encore Fribourg Olympic qui s’est imposé au Pommier. Une fois n’est pas coutume, le champion a plié mais n’a pas rompu.

Mais quel drôle de match! Les Genevois, qui avaient bien entamé la rencontre (10-5, 3e), ont ensuite flanché pour laisser la parole à Timothy Derksen et ses copains de Saint-Léonard durant vingt bonnes minutes (28-43, 24e). Trop de fautes commises, trop de pertes de balles, la réussite en bandoulière et le moral de plus en plus défaillant, les Lions ont longtemps été mis en cage. Face à une formation décimée par les blessures, qui avait perdu une partie décisive en Coupe d’Europe mercredi à Istanbul, les joueurs d’Adnan Chuk pouvaient encore mesurer toute la différence qui existe entre un dauphin et un requin. «Fribourg est habitué grâce à la Coupe d’Europe à ce genre de match, à avoir cette rigueur que ce soit un petit ou un grand match, explique Jonathan Dubas. Ils arrivent tous à être dedans, c’est ce qui fait leur force pour venir s’imposer ici, où ce n’est jamais facile.»

Reste que les locataires du Grand-Saconnex possédaient ce petit truc en plus qui aurait pu renverser une montagne: un cœur XXL comme celui de Dubas se couchant sur chaque ballon, auteur d’une fin de rencontre exemplaire où les Lions se sont vraiment rapprochés du champion, le succès au bout des doigts (73-72 à 39’’ du gong). «Je suis très fier de l’équipe qui n’a rien lâché, surtout défensivement, ce qui nous a permis de rester dans le match jusqu’au bout.» Le rush fantastique des Genevois a d’ailleurs ressemblé à du panache avec une ovation d’un public conquis jusqu’à la sirène, même si le malheureux Colter a balbutié au plus mauvais moment.

«C’est avec ce caractère comme cette envie de conquérir un ballon qu’on doit jouer à la maison, poursuivait Dubas au terme de cette partie un peu folle, partie dans tous les sens dans le dernier quart. On doit montrer qu’on en veut plus que l’autre, même si de nouveau au niveau du pourcentage du shoot ce n’est pas encore ça et qu’il y a encore des trucs à huiler. Mais dans l’ensemble on a fait une bonne prestation. Comme je l’ai dit aux autres, la saison est encore longue, on a perdu contre Monthey et contre Fribourg, ce n’est pas un drame. Il reste encore beaucoup de matches, il y a des Coupes à gagner, à nous de nous roder et je vais continuer d’avoir ce discours jusqu’au bout.» C’était aussi l’avis de Markel Humphrey, convaincu que ses Genevois vont apprendre de cette courte défaite. Comme l’a dit aussi Adnan Chuk, «nous sommes sur le bon chemin».

Cela s’est en effet joué sur des détails, comme ce tir manqué de Derrick Colter. Mais les Lions n’étaient vraiment pas très loin du champion, toujours invaincu. Surtout avec un tel caractère...

Mbala parle de l'importance de l'Europe

Grand espoir du basket suisse, le Fribourgeois Boris Mbala (23 ans) ne le cache pas. S’il continue constamment de progresser avec Olympic, c’est grâce à l’Europe, même si la campagne sur le Vieux continent du champion s’est arrêtée cette semaine à Istanbul. «Oui, l’Europe nous fait du bien car on joue contre des équipes beaucoup plus physiques, beaucoup plus expérimentées et plus fortes que dans notre championnat, reconnaît l’international helvétique qui s’était aussi bonifié au contact de Clint Capela avec l’équipe de Suisse. Après, quand on vient jouer en Suisse, ce n’est pas plus facile pour nous, surtout contre Genève, mais cela nous a permis de mieux défendre avec énormément de solidarité. Et surtout de garder la tête froide dans les moments difficiles comme lorsque Genève a gommé ses 15 points de retard.» Boris Mbala est cosncient que si Fribourg a gagné sa première bataille au Pommier, c’est loin d’être terminé. «Fribourg est champion en titre, mais Genève reste un des grands favori, on va se retrouver!»