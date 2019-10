Les Lions préservent leur invincibilité, mais à l’arraché

Quand Marquis Addison inscrivit huit points d’affilée pour offrir quinze longueurs d’avance aux Lions de Genève (31-46 à la 18e minute), les Lugano Tigers vacillaient sérieusement sur leurs jambes. Secondés par une insolente réussite au tir à trois points (5 sur 8 dans le 2e quart) et une évidente domination sous les panneaux, les visiteurs avaient alors le match solidement en main.

Le décor allait changer après la pause. Revenus sur le parquet la tête ailleurs, les hommes d’Adnan Chuk égaraient quatre ballons presque coup sur coup, alignaient les tirs manqués et les erreurs défensives. En quatre minutes, tout était à refaire (51-51 à la 24e). «Je n’ai pas été surpris de la réaction de Lugano. Non, ce qui m’a surpris c’est plutôt notre absence de réaction, concède Adnan Chuk. On n’a pas su se mettre au niveau de l’intensité proposée par Lugano.»

Les Lions tentaient un nouveau break (53-64 à la 27e), mais les Tigres n’en démordaient pas (73-74 à la 34e). À 81-85 à une cinquantaine de secondes de la fin, Tristan Carey manquait un tir à trois points et, sur l’action suivante, Addison alignait deux lancers francs. Cette fois-ci, les jeux étaient faits.

Privée sur blessure à la cheville de son top scorer et meilleur rebondeur Timothy Williams, l’équipe tessinoise aura pourtant bien compliqué la vie des Genevois. Mais avec un effectif plus complet et des centimètres supplémentaires à faire valoir sous les panneaux où les visiteurs furent habiles à profiter des fameuses deuxièmes chances accordées par les maîtres de céans, les Lions avaient quelque chose en plus. Quelque chose qui s’est concrétisé par une 4e victoire en autant de rencontres de SB League. «On doit continuer à progresser parce que, à certains moments, on a un peu perdu notre jeu», tempère Adnan Chuk. La saison ne fait que commencer.