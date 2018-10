Les Lions de Genève sans pitié pour Starwings

Le score final (103-52) en dit plus long que tous les discours: on n’a pas assisté hier après-midi au Pommier à un match de basket, mais à un récital des Lions, face à une équipe de Starwings Birsfelden à côté de ses pompes et qui n’a opposé qu’un semblant de résistance. Le mérite des Genevois aura été de livrer dans ces circonstances un match plein, sans baisse de régime ni de concentration tout au long des 40 minutes, et de réussir du coup à ne pas donner le moindre regret à son public de s’être déplacé.

Quinze points de marge (23-8) dès la 8e, la cote +20 dépassée avant le repos, atteint sur la marque de 51-26: emmenés par un James Padgett digne de son maillot de Top Scorer (18 pts en première mi-temps!), les Genevois ont profité des lacunes criardes des Bâlois, d’une maladresse invraisemblable sous le panier (31,8% de réussite à 2 pts!), pour plier l’affaire en 20 minutes. «Une véritable catastrophe, nous avons terriblement mal joué. Vraiment très décevant. Genève nous était supérieur dans tous les domaines», devait constater l’entraîneur Roland Pavloski.

Reste que si les Rhénans leur ont grandement facilité la tâche, les Lions méritent de vifs éloges pour la qualité de leur performance. «Nous avons bien entamé la rencontre, avec une bonne énergie, nous étions très présents au rebond et nous avons marqué beaucoup de points en contre-attaque. Tout le monde connaissait son rôle, cela nous a permis d’évoluer à un niveau constant», analysait Marko Mladjan, l’un des Genevois les plus en vue, même si Vedran Bosnic se refusait à mettre quiconque en avant.

«Après la défaite concédée à domicile devant Lugano, nous avions quelques craintes. Mais je dois dire que nous avons joué un très bon match, en conservant de bout en bout la concentration sur notre basket. Je suis particulièrement content de notre performance défensive et de la qualité de nos transitions, ainsi que de notre continuité dans l’effort», appréciait le coach Suédois, qui a pu se permettre de «faire tourner» et de lancer la totalité de son banc sur le parquet.

Même si la formation genevoise aurait sans doute pu se permettre, face à cette équipe de Starwings (dont aucun joueur n’a inscrit plus de 10 pts), de faire entrer sa mascotte Terranga sans grand péril, on a apprécié l’arrivée de Justin Solioz, à qui son entraîneur a offert 13’ 20 de jeu. Le jeune homme de 18 ans a démontré des qualités de meneur prometteuses et a eu la satisfaction d’inscrire le panier qui a permis à son équipe d’atteindre la barre des 100 points pour la première fois de la saison.

Mention également à Roberto Kovac, pour les dix points inscrits d’affilée avant la pause, qui ont mis définitivement à genoux des Starwings revenus passagèrement à 5 points (29-24) à la 14e. Un feu de paille, à peine un début de commencement de révolte… Les Lions avaient la patte sur la rencontre et n’ont jamais relâché leur emprise. De la belle ouvrage, quoi qu'il en soit. (TDG)