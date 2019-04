Les Lions de Genève rêvaient de triplé, ils ont dû déchanter

«Alors, alors…» que sur ce parquet de fortune de la Tissot Arena, les Fribourgeois d’Olympic savourent un nouveau triomphe un an après leur sacre des Vernets, le groupe rap de Bigflo & Oli fait danser la patinoire en enchaînant les tubes. «Alors, alors…» le public, qui a assisté à un beau spectacle lors des finales de Coupe, vibre, «sur la lune», en chantant avec les deux Français, récompensés par une victoire de la musique ce printemps. «Il aurait dû y aller, il aurait dû le faire», poursuivent les deux compères, comme tous ces héros de cette belle journée qui ont tout donné dans cette patinoire transformée en magnifique salle de basket.

Et nos deux trublions virevoltants de s’adresser aux Genevois, qui sont de beaux vaincus. C’est vrai que «c’est dommage» pour ces Lions revenus de nulle part au troisième quart (de 43-57 à la 25e à 62-58 à la 31e) qu’ils aient craqué physiquement sur la fin d’un somptueux chassé-croisé. On aurait voulu d’ailleurs qu’il ne s’arrête jamais avant que la réussite ne choisisse définitivement son camp aux alentours de la 36e (de 66-64 à 66-73) en deux minutes. «Mais c’était la dernière fois».

«Mieux vaut des remords que des regrets…»

Comme le chante encore ce duo de choc, «vaut mieux vivre avec des remords qu’avec des regrets». C’est aussi le sentiment du président du club du Pommier, un Imad Fattal qui a apprécié cette ambiance festive à Bienne, pour honorer la mémoire de Patrick Baumann, décédé l’an passé. «On n’avait malheureusement pas les armes ce samedi, constate le dirigeant genevois. Face à cette grande équipe de Fribourg, il aurait fallu que nos sept joueurs soient au top et certains sont un peu passés à côté.» Surtout au début… Si le patron des Lions est fier de la force de caractère que ses garçons ont montré lors de leur «remontada», il leur aura manqué la lucidité nécessaire pour aller chercher le deuxième trophée de la saison après la Coupe de la Ligue. «Mais cette fois-ci, avec sept joueurs seulement, on n’avait pas les moyens physiques de tenir jusqu’au bout…» souligne l’avocat genevois.

«Alors, alors…» Arnaud Cotture et ses copains ont fini par payer leurs efforts consentis dans le 3e quart pour recoller au score. «On a dû tous donner un peu plus, parfois un peu trop et on n’a pas réussi à remettre la tête à l’endroit assez vite, estime le No 10 du Grand-Saconnex. Nous aurions dû réagir bien avant, lors de la deuxième période, pour retrouver cette mentalité de killer. Malheureusement on a un peu lâché.» Juraj Kozic, blessé en semaine, aura en effet beaucoup manqué aux Genevois contre l’ogre fribourgeois qui possédait quatre cartouches supplémentaires sur son banc.

Steinmann est soulagé

«C’est vraiment un plus pour nous quand cela se joue comme ici sur des détails, reconnaît Florian Steinmann, venu l’été dernier de Lugano pour étoffer le contingent d’Olympic en vue de la Coupe d’Europe. Dans l’équipe, chacun a son rôle. En ce qui me concerne, j’amène de l’intensité, mes tripes et cela a vraiment payé ce soir.» S’il n’a joué que 6’34’’, la présence du Meyrinois a largement contribué au succès du champion en titre. L’ancien joueur des Lions, qui n’avait plus gagné un trophée depuis son départ du Pommier en 2014, est heureux de savoir qu’il n’est plus un chat noir après avoir échoué trois fois en finale avec Monthey, Union Neuchâtel et Lugano. «C’est un soulagement, sourit celui qui attendait ce moment-là depuis cinq ans. L’odeur de cette victoire en finale me manquait…»

Florian Steinmann, mais également Dusan Mladjan, Jérémy Jaunin, Paul Gravet et Babacar Touré, qui ont tous porté un jour le maillot des Lions, espèrent bien maintenant retrouver leur ancien club dans quelques semaines, en finale des play-off. «Mais il reste encore six matches avant, on en est encore loin», sourit Jérémy Jaunin, une bière à la main.

Soigner les blessés

C’est aussi l’avis d’Arnaud Cotture, conscient que sa formation n’a pas été à la hauteur de l’événement dans le Seeland. Elle rêvait de triplé, elle a dû déchanter. «Connaissant nos capacités, on doit rester calme et serein en corrigeant nos erreurs. C’est encore très très long les play-off avec un quart de finale contre Lugano qui s’annonce déjà très ardu. Il va falloir déjà digérer cette défaite si on veut aller jusqu’au bout.» Et récupérer des éléments qui ont quitté le parquet en serrant les dents, en claudiquant. «On va voir dans quel état on va récupérer l’effectif, soupire Imad Fattal. Mais si on sait que ça va être dur contre Lugano, on veut obtenir une revanche contre Fribourg, qui reste clairement le favori pour le titre. Mais on n’a rien à perdre, à Genève on n’aime pas être les faire-valoir, on va donc revenir.» Des paroles aux actes? «Alors, alors, comme diraient Bigflo & Oli, il va falloir y aller…» (nxp)