Les Lions de Genève ont retrouvé l’appétit

Les 62 points encaissés au Pommier en une seule mi-temps lors de l’acte II de la demi-finale des play-off les opposant à Lugano ne sont plus qu’un mauvais souvenir pour les Lions de Genève. Quatre jours après avoir subi la déferlante tessinoise, les hommes de Vedran Bosnic ont corrigé le tir en livrant une prestation collective de premier plan. Samedi, dans la salle de l’Istituto Elvetico d’où aucune équipe n’était encore repartie vainqueur cette saison, les visiteurs sont parvenus à désamorcer la force de frappe des Tigres luganais (89-71).

À 1-1 dans la série avant deux déplacements périlleux outre-Gothard, la marge de manœuvre était réduite pour les Genevois. «On a abordé ce match en se disant qu’on devait absolument le gagner si on voulait se mettre dans les meilleures dispositions pour la suite, explique Arnaud Cotture. On s’est aussi dit qu’on ne pouvait pas faire pire que les 62 points subis en 2e mi-temps lors de l’acte II. Notre objectif consistait à contrôler le rythme du match et à arrêter le jeu rapide de Lugano. Mais tout ça ne vient pas de nulle part. On a beaucoup travaillé entre les deux matches.»

Avec 17 points d’avance à la 14e minute (19-36), les Lions ont maîtrisé jusqu’au bout une rencontre dont ils ont toujours eu le contrôle. Ainsi, leur avance a même culminé à 28 points (37-65 à la 26e). «On a fait une bonne analyse de ce qui n’avait pas fonctionné, relève Vedran Bosnic. On a contrôlé les joueurs qui devaient l’être et joué en défense. Dans ces conditions, tout devient plus facile.»

Estocade ou belle?

À 2-1 dans la série, il reste désormais à porter l’estocade. Ce mardi soir déjà, à nouveau au Tessin? «Lugano se retrouve dos au mur avec l’obligation de gagner s’il ne veut pas partir en vacances, avertit Cotture. De notre côté, on dispose d’un joker avec l’éventualité d’un 5e match au Pommier jeudi. Mais on ne pense pas à ça. On est des compétiteurs et on veut terminer cette série le plus rapidement possible. Je m’attends donc à un match très physique. Il faudra accepter de prendre des coups et rester concentrés sur notre jeu.»

Les Lions seront-ils capables de rééditer la même performance collective avec huit joueurs ayant marqué entre huit et dix-sept points avec 56% de réussite? Les Lugano Tigers feront-ils preuve de la même maladresse (39% de réussite seulement et 18 balles perdues)? «Les trois matches disputés jusqu’à présent ont tous été remportés par l’équipe qui s’est montrée la plus agressive, note Thibaut Petit, le coach des Tigers. On y croit encore parce qu’on est capable de beaucoup mieux.» (TDG)