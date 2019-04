Les Lions avaient oublié leurs griffes au vestiaire

Invaincus en championnat depuis le début de février et un revers à domicile devant SAM Massagno (six victoires d’affilée), les Lions de Genève ont bu la tasse samedi au Pommier (86-95) devant Union Neuchâtel. Une équipe que les hommes de Vedran Bosnic avaient battue à trois reprises cette saison, dont un succès en demi-finale de la Coupe de la Ligue. La faute à un début de match totalement raté (15-29 au terme du 1er quart!), qui a définitivement plombé toute la rencontre.

Battus à deux reprises en entame de tour intermédiaire, les Neuchâtelois ont débuté la partie le couteau entre les dents et armés d’une précision diabolique dans leurs tentatives. Faute d’afficher le répondant requis, les Lions se sont retrouvés menés de dix points (2-12) dès la 3e minute! «Nous n’étions pas assez agressifs, Neuchâtel a pu agir à sa guise», dira l’entraîneur des Lions. «Nous avons commencé ce match un peu n’importe comment», appuiera Arnaud Cotture.

Brève réaction d’orgueil

Sans doute faut-il voir dans ce départ calamiteux un brin de suffisance et l’effet pervers d’une formule de championnat qui autorise un écart de conduite, ce revers ne changeant rien fondamentalement. Les Genevois ont certes réagi brillamment dans le deuxième quart, où ils ont inscrit 30 points pour combler une grande partie de leur retard et revenir même à une seule longueur (49-50) en début de seconde période. Mais pour encaisser alors un sec 0-9!

«Ce retour nous a coûté beaucoup d’énergie, nous l’avons payé par la suite», estimait Cotture. Jamais plus les Lions ne parviendront à menacer réellement une équipe neuchâteloise qui a pour sa part livré une performance de choix, avec pas moins de six joueurs crédités de 11 points ou plus. «Je ne suis pas vraiment surpris de notre performance, compte tenu de ce que les joueurs ont montré à l’entraînement depuis trois semaines», glissera le coach français Mehdy Mary.

Un coup d’œil aux statistiques livre un constat étonnant: les Genevois affichent un meilleur pourcentage dans leurs tentatives que les Neuchâtelois, tant à deux qu’à trois points. Ils ont en revanche peiné aux lancers-francs (6 sur 11) et surtout tenté leur chance moins souvent. Ainsi dans le jeu intérieur, avec 18 essais de la raquette seulement, contre 30. Rédhibitoire, même s’ils s’y sont montrés plus efficaces (78% contre 67% de réussite), avec 28 points inscrits «dans la peinture» contre 40.

Autre élément expliquant le naufrage genevois, le rendement individuel d’une équipe moins homogène, pour une fois, que sa rivale. Les Lions ont pu compter sur un Roberto Kovac (27 points) tout bonnement exceptionnel, un Terry Smith (18) égal à lui-même et un bon Derrick Colter. Intermittent dans son rendement, le capitaine Markel Humphrey n’a pas complètement «livré la marchandise», pas plus que Kozic ou un Mladjan très peu présent sur le parquet.

Une leçon à apprendre

«Il nous faut apprendre de ce match, qui nous a rappelé qu’il est indispensable d’être concentrés dès le coup d’envoi. Nous n’étions pas prêts mentalement», déplorait Vedran Bosnic. «On s’est mis en danger tout seuls. Mais cette défaite est loin d’être dramatique, cela fait partie des aléas d’une saison. Un accident de parcours. Il faut en tirer les leçons et réagir immédiatement», confirmait Arnaud Cotture.

On peut faire confiance aux Lions, qui ont démontré plus d’une fois posséder la capacité de rebondir, pour faire oublier ce faux pas… (nxp)