L’heure de la revanche a sonné pour les Lions

Le gratin du basket suisse s’est donné rendez-vous ce week-end sur la Riviera vaudoise. Les quatre premières équipes du classement s’y retrouveront pour se disputer la Coupe de la Ligue. À Montreux, les Lions de Genève auront deux revanches à prendre sur la saison dernière.

La première remonte à l’édition 2018. Le club du Pommier avait pris la porte dès les demies contre Lugano (77-76). «On se voyait déjà en finale contre Fribourg, se souvient un Imad Fattal encore amer. Cette année, nous ne ferons pas la même erreur.» Les Genevois auraient donc retenu la leçon.

Leur capitaine Roberto Kovac en est convaincu. Lorsque nous évoquons avec lui le possible choc au sommet face aux mêmes Fribourgeois, le capitaine nous coupe: «Pour affronter Olympic, il faudra d’abord écarter Neuchâtel en demi-finale. Cela sera un match difficile face à une équipe souvent imprévisible.» Le danger est réel face à des Neuchâtelois qui viennent de se renforcer avec le pivot Abder Sylla (en provenance de Pro A française) et le meneur américain Brandon Brown, meilleur pointeur la saison dernière en Suisse.

Fribourg, favori logique

Cela dit, et sans faire offense aux Neuchâtelois, une potentielle finale entre Fribourg et Genève a de quoi séduire. Une telle affiche permettrait surtout aux Lions de prendre leur deuxième revanche. Ces derniers ont encore en travers de la gorge le titre de champion fêté par les Fribourgeois à Saint-Léonard. Les Olympiens avaient réussi le triplé (Coupe de la Ligue, Coupe de Suisse et championnat) en battant la troupe de Vedran Bosnic en finale des play-off (4-1).

Ce week-end, l’état de fraîcheur sera capital pour des Olympiens qui ont joué mercredi en Ligue des champions (défaite contre Nanterre). Jurkovitz et Cie devront enchaîner trois matches en cinq jours pour soulever leur premier trophée de l’année.

Samedi, Olympic retrouvera Massagno en demi-finale. Là aussi, les choses ne sont pas jouées d’avance. Les Tessinois ont déjà battu Fribourg cette saison, en s’imposant sur les bords de la Sarine en octobre (77-74). Le SAM, qui ne cesse de surprendre, occupe la quatrième place du classement. À Montreux, le spectacle débutera donc dès ce samedi.

Des Genevoises sans peur

Taillé pour l’Europe, Elfic domine sans merci à l’échelon national. Les Fribourgeoises ont logiquement réussi le triplé la saison dernière, imitant ainsi Olympic chez les hommes. Mieux, elles n’ont plus perdu en championnat depuis plus d’un an. Une éternité.

Autant dire que la tâche qui attend Genève Élite dimanche en finale de la Coupe de la Ligue a tout de la mission impossible. «Si on gagne, ce sera un exploit pour tout le monde, sauf pour nous, balaie pourtant le coach Romain Petit. Nous sommes capables de remporter cette finale.» L’entraîneur genevois oppose ainsi l’insouciance de ses jeunes joueuses à l’insuffisance naturelle qui guette des Fribourgeoises trop habituées à gagner sans lutter.

Laure Margot est le meilleur exemple de cette fougue juvénile. À 19 ans, la capitaine est la troisième joueuse la plus âgée du groupe. «Une finale, ça se gagne, martèle à son tour la basketteuse. Bien sûr, Fribourg est au-dessus sur le papier. Mais nous avons les armes pour les battre. J’en suis persuadée.»

Fin novembre, Élite avait mené de 15 points en championnat contre les stars fribourgeoises dans le premier quart, avant de craquer. Romain Petit a d’ailleurs construit sur ce match remarquable. «Il nous a manqué un peu de métier pour gérer notre avantage. Mais cette défaite frustrante a eu le mérite de nous prouver que nous pouvions aller les chercher.»

Cette fois-ci, les Genevoises sont déterminées à aller jusqu’au bout de l’exploit. La probante victoire en demi-finale contre Winterthour (72-59) n’a fait que renforcer cette conviction. La défaite ne sera même pas une option dimanche à Montreux. U.CY

