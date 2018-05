Entre Olympic et les Lions, le titre aura du mal à choisir son camp!

À l’échelle helvétique, c’est un bras de fer de titans. C’est aussi la promesse d’une explosion d’émotions, incarnée par le duel fratricide entre Dusan et Marko Mladjan et nourrie par ce jeu des vases communicants qui veut que sept des finalistes aient déjà joué dans l’équipe adverse!

D’un côté, un rouleau compresseur à la gâchette rapide, de l’autre une armada au cœur de lion. Entre Fribourg Olympic et les Lions de Genève, le titre national aura du mal à choisir son camp, même si les observateurs avisés accordent aux Fribourgeois, déjà vainqueurs de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de Suisse, les faveurs de la cote. «De toute manière, une finale ne se joue pas, elle se gagne, lance Imad Fattal, le président léonin. On va se battre comme jamais et s’il le faut, on mourra les armes à la main…»

La grandiloquence présidentielle est à la mesure de ce duel au sommet. Il oppose deux styles plutôt similaires et trouvera son épilogue autant dans le poids des stratégies que dans le choc des caractères. Cette saison, les Fribourgeois mènent 3-1 aux confrontations directes mais c’est peut-être bien les hommes de Vedran Bosnic qui ont enlevé la plus belle (99-95 a.p.). Il est vrai qu’ils ont aussi perdu la plus cruelle, 82-84 en demi-finale de la Coupe de Suisse! Sortis indemnes de leur empoignade contre Lugano après deux succès loin de leur Pommier, les Genevois ont tout à fait les moyens de conquérir leur troisième titre après 2013 et 2015. Sauf qu’Olympic vise le triplé et une dix-septième consécration.

Battus en demi-finales, deux anciens Lions analysent les forces en présence

Olympic Fribourg vu par Mikael Maruotto (Union Neuchâtel)

Forces Une équipe très solide et très régulière, qui ne connaît que très peu de baisses de régime ou d’intensité. Elle est souvent irrésistible en jeu rapide. Gare aux rebonds défensifs, qui déclenchent des contres assassins, menés par Timberlake ou Jaunin. Quand Touré est en veine et que le dunkeur Burnatowski est mis sur orbite, ça peut faire très mal. D’autant plus si Dusan Mladjan est en feu aux 3 mètres. Faiblesses Elles sont rares. Olympic est sans doute moins performant dans le jeu posé. Et son contingent très compact peut lui jouer des tours si la série devait durer. L’homme à museler Olympic, c’est d’abord un bloc équipe très homogène. Mais sa pièce maîtresse reste Babacar Touré, le roi du rebond et des stats. Impossible de museler un tel costaud. Autant essayer de réduire le champ d’action de Dusan Mladjan. Olympic est-il invincible? Contre nous, il était imbattable. Mais face aux Lions, il ne sera pas invulnérable. Les Genevois ont un contingent plus fourni et des tireurs habiles dans le demi-terrain, comme Cotture ou Williams, là où Fribourg est plus prenable. Pronostic 60%-40% pour Fribourg. Pour le bien du basket suisse, j’espère que la finale se jouera au 7e match. P.B. (TDG)