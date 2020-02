Théo Rochette: «Je m’épanouis à Québec»

«Ça fait un mois environ que j’ai été échangé de Chicoutimi à Québec. Et je commence à me sentir à l’aise. Il m’a fallu un petit moment pour m’acclimater. La preuve: après neuf matches, je ne comptais que deux assists. Mais désormais, ça va mieux (ndlr: 10 points sur les 9 dernières rencontres). Et Patrick Roy y est pour beaucoup.

»Il m’avait promis des responsabilités? Eh bien je suis servi. J’enchaîne les minutes de jeu avec un rôle en vue, ce qui n’était plus tout à fait le cas à Chicoutimi. Le coach a du reste une vision différente de l’entraîneur que j’avais chez les Saguenéens, où on devait suivre un système assez rigoureux. Ici, on a des libertés, offensivement. La créativité est encouragée et ça me correspond mieux. Je joue de manière plus libérée. Avec davantage de confiance. Pour Patrick Roy, l’erreur est admise, tant qu’on travaille derrière pour la rattraper. Je n’étais pas habitué à tout ça. Voilà pourquoi il m’a fallu un peu de temps pour m’adapter.

»Et puis, il est proche de nous, à l’écoute des joueurs. C’est un réel privilège de pouvoir échanger de la sorte avec un tel champion, quadruple vainqueur de la Coupe Stanley. Dans mon cas précis, il a constaté que je commençais à me prendre la tête avec ma production offensive à quelques mois de la draft. Alors il m’a rassuré, en me rappelant notamment que lui n’avait été repêché qu’au troisième tour, à l’époque. Il m’a fait comprendre qu’un repêchage en première ronde ne garantit rien. Que ce n’est pas ce qui compte. Que l’essentiel, c’est la façon de jouer. Pas le nombre de points inscrits où la position lors de la draft.

»Dans ce sens, il nous aide à devenir les meilleurs joueurs possibles, en adéquation avec les exigences actuelles de la NHL. Il sait ce que les scouts ou les organisations recherchent et comment on doit développer notre jeu dans cette direction. Honnêtement, c’est un vrai bonheur d’être là. Je m’épanouis chez les Remparts de Québec.»

