Théo Rochette: «Être le petit jeune, mode d’emploi»

Pour les jeunes de 16 ans comme moi, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) est un contexte idéal pour se développer. Nous n’avons pas d’impératifs de points, que ce soit de la part des dirigeants, des coaches ou des supporters. On nous laisse nous acclimater sans nous mettre la moindre pression parce que tout le monde voit en nous l’avenir.

C’est pareil dans le vestiaire. En LHJMQ, l’âge moyen est plus proche de 18 ans et chaque équipe comprend quelques «vétérans» de 20 ans. Ceux-ci sont très «cool» avec nous, ils nous encadrent, nous aident, nous accompagnent, parce qu’ils savent qu’on sera un jour dominants vu notre présence dans cette Ligue à notre âge.

Être le petit jeune, c’est donc plutôt positif, bien qu’on doive s’astreindre à certaines tâches comme le rangement des pucks après l’entraînement ou le nettoyage du bus après un voyage. En match, en revanche, c’est une autre affaire. J’ai d’ailleurs un peu souffert au début. Physiquement, tout d’abord. J’ai pris pas mal de coups que je n’aurais sans doute pas pris si j’avais été dans la peau du plus grand. Techniquement, aussi, notamment aux engagements, de par ma position de joueur de centre. J’ai trimé face à des adversaires plus expérimentés, plus rapides dans cet exercice.

Mais j’ai progressé pour atteindre un stade où je me sens désormais bien et où la différence d’âge et donc d’expérience ou de gabarit ne me pose plus de problème. Je parviens à éviter certains coups en étant plus malin. J’ai gagné en confiance et en rapidité d’exécution aux engagements (de 32% en septembre à 45% d’efficacité en moyenne aujourd’hui) en effectuant plusieurs entraînements spécifiques. Du coup le coach m’envoie plus régulièrement prendre des mises au jeu importantes. J’ai également obtenu du temps de jeu sur le premier power-play et je ne suis pas loin de tourner à un point par match depuis quelque temps (8 buts et 13 assists en 35 parties au total).

En résumé, je me développe, j’acquiers de plus en plus de responsabilités et je ne suis déjà plus le même joueur qu’en début de saison. C’est vraiment encourageant. (nxp)