John Gobbi passe de la glace aux comptes du LHC

Deux mois après avoir abandonné ses responsabilités sur la glace, John Gobbi (36 ans) en a déjà retrouvé d’autres. Derrière un bureau cette fois. Mais toujours au sein du Lausanne HC, le club dans lequel il a disputé les cinq dernières saisons de sa belle carrière de joueur et où il occupera, dès le 1er juin, le poste, nouvellement créé, de directeur administratif et financier. «C’est une formidable opportunité que m’offre le LHC et je l’en remercie, explique l’ancien capitaine lausannois. Avec le développement que connaît ce club depuis quelques années – sans oublier l’arrivée d’une nouvelle patinoire l’an prochain – les perspectives sont magnifiques à Malley. J’aborde donc avec une énorme motivation cette deuxième carrière.»

Titulaire, depuis 2011, d’un master en économie et finances, le Léventin n’a jamais cessé d’apprendre et de se perfectionner. «À côté du hockey, j’ai monté quelques projets personnels. J’ai aussi travaillé à temps partiel dans une fiduciaire, précise-t-il. En fait, j’ai toujours cherché à garder un pied dans des domaines qui me passionnent.» (nxp)