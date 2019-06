Les Jeux n’ont jamais semblé aussi éloignés pour la Suisse

Juin 2018. Les Valaisans disent «non» aux Jeux d’hiver lors d’un référendum cantonal. La défaite est cinglante. Pour Sion, c’est le troisième échec en à peine plus de vingt ans dans la course olympique. Deux autres candidats sérieux pour les JO 2026 ont dû jeter l’éponge à cause de refus populaire (Graz en Autriche et Calgary au Canada). «Ce n’est pas quelque chose de plaisant, a regretté amèrement John Coates, influent membre du mouvement olympique. Nous voulons désormais éviter cela.»

L’Australien – architecte des grands chantiers du CIO – va présenter ce mercredi à Lausanne de nouvelles réformes à la 134e Session. Les grandes lignes de ce projet ambitieux ont été lâchées par bribes depuis un mois. «Le but est de faire preuve de plus grande flexibilité, pour s’adapter aux villes candidates», a rappelé le président, Thomas Bach.

Les Jeux pourraient ainsi être attribués plus tôt qu’actuellement (sept ans avant) et une nouvelle commission sera mise sur pied avec des pouvoirs élargis. John Coates a évoqué un autre changement crucial qui fait écho à Sion 2026. «Pour les pays où le référendum est en vigueur, cette question doit être réglée avant de se présenter comme candidat auprès du CIO.» Si ce point ne serait pas inscrit dans la Charte olympique, ce serait «une question de principe», a-t-il précisé.

Pratiquement impossible

Le projet de John Coates semble embarrasser le monde du sport suisse. Les trois membres helvétiques du CIO présents à la Session de Lausanne mardi n’ont pas donné suite à nos sollicitations. Jürg Stahl, président de Swiss Olympic, se montre prudent. L’ancien conseiller national (ZH/UDC) de 1999 à 2019 y voit un «obstacle supplémentaire»: «Le système politique suisse prend du temps, et ce temps n’est pas toujours à disposition.»

Autant dire qu’en Suisse, où le référendum populaire est un des piliers de la démocratie directe, ce changement aurait des répercussions majeures. Sion 2026 avait dû faire face à un vote cantonal sur la question du financement public. «Vu l’historique des résistances aux Jeux olympiques dans le monde politique, il est possible que des élus se manifestent également et qu’une nouvelle candidature débouche sur un vote national», analyse la politologue Anke Daniela Tresch.

Le directeur exécutif des Jeux olympiques, Christian Dubi, se veut néanmoins rassurant. «Le CIO n’est pas dogmatique au point de vouloir cesser tout débat démocratique. Il est clair qu’on ne peut pas demander à la Suisse de se projeter pour les Jeux de 2034 ou 2038 afin d’être certain d’avoir fait toutes les votations avant. On sait que des référendums pourraient tomber jusqu’au dernier moment. Il s’agira alors d’analyser les risques et les opportunités que cela représente.»

Jean-Philippe Rochat, qui avait dirigé le projet de Sion 2026, est plus catégorique. «Dans la forme et les délais actuels, une nouvelle candidature nationale pour les Jeux serait pratiquement impossible avec les trois niveaux d’actions politiques (ndlr: communal, cantonal et fédéral), appuie l’avocat vaudois. De facto, cela éliminerait la Suisse.»

Les images de Jeux olympiques dans le pays risquent de défiler en noir et blanc pour de longues années encore, avec la mention «Saint-Moritz 1948».

