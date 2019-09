Le hockey sur gazon suisse invente une formule avec deux LNA

Le championnat de LNA qui s’est ouvert au début du mois est marqué par une évolution qui va incontestablement faire date: la nouvelle formule introduite par Swiss Hockey – qui implique l’abandon pur et simple de la LNB et la création de deux groupes de six (Masters et Challenge) en LNA, avec un final four pour désigner le champion – recèle une nouveauté qui pourrait bien constituer une première mondiale.

Avalisée à une très large majorité par les clubs lors de l’assemblée générale d’avril dernier, la nouvelle mouture prévoit, en LNA Masters (avec Servette) comme en LNA Challenge (où évoluent Black Boys et… Servette II), une saison régulière de trois tours simples (quinze matches). Au terme de chacun de ceux-ci, les deux derniers de la poule Masters chuteront et seront remplacés par les deux premiers de LNA Challenge! Les résultats obtenus en Masters détermineront les participants au final four.

Introduire un système de promotion-relégation en cours de saison, la chose n’avait sans doute jamais encore été osée nulle part… «Nous étions à l’affût d’une nouvelle formule pour donner plus de punch aux clubs et avoir plus d’équipes évoluant au plus haut niveau», explique Erik Mudde, président du Servette HC et vice-président de Swiss Hockey. «Je suis très satisfait, tester cette nouvelle formule va permettre d’offrir un championnat plus animé, de le relancer», abonde son homologue de Black Boys, Marc Apothéloz.

«Éviter de faire l’ascenseur»

«Mon sentiment est mitigé: le premier tour sera très important, chaque point va compter, les matches seront intenses. Il faut éviter de faire l’ascenseur», estime l’entraîneur servettien Xavier Santolaria, dont l’effectif est très rajeuni et sans aucun renfort étranger. «De plus, trois joueurs d’expérience ont décidé de lever le pied et de jouer avec l’équipe II», ajoute le coach, qui enregistre l’arrivée de deux internationaux, Gaël Wyss-Chodat, de retour de Belgique, et le gardien Jonas Verest (Stade-Lausanne).

«Poursuivre notre progression, l’intégration des jeunes et terminer dans le final four, tels seront nos objectifs», dit encore Santolaria, dont l’équipe compte deux succès – face aux deux derniers – en trois matches. «C’est une année de transition, pas question de viser le titre», confirme Erik Mudde, qui précise par ailleurs: «Le nombre de licenciés de Swiss Hockey ne croît pas. Il fallait se montrer créatif, innover, pour tenter d’y remédier. Mais la nouvelle formule est une expérimentation, on reviendra en arrière si cela ne va pas.»

Black Boys dispose de son côté d’un nouvel entraîneur en la personne de l’Argentin Mauricio Tanzi, qui a joué avec le club il y a dix ans lorsqu’il était étudiant. «Un super manager qui bosse très bien et qui a changé deux choses: on se limite désormais à deux étrangers – un Argentin et un Espagnol – et on intègre des jeunes», souligne Marc Apothéloz. Avec un seul départ et le recours à des joueurs du cru, le président estime que le coach sud-américain dispose d’un «groupe intéressant».

«Il faudra s’acclimater à la nouvelle donne, s’y adapter, mais cela ne change rien à nos objectifs ni à notre travail de fond», dit encore le dirigeant, qui aura le regard tourné vers le haut: «On va jouer la montée, il faut terminer dans les deux premiers pour accéder à la LNA Masters dès la fin du 1er tour», ambitionne-t-il. Avec deux revers pour une victoire et quatre points de retard sur la 3e place, Black Boys n’a déjà plus qu’une chance minime d’y parvenir…