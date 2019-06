La malice a sauvé Federer d’une volonté puissante

Il n’y avait pas besoin d’être Suisse pour admirer ces joueurs, céder peut-être à la tentation de les chérir secrètement, dans leurs différences toujours plus affirmées. Avec des variations virtuoses, sur une terre qui se prête docilement à ses facéties, Roger Federer a fini par vaincre un Stan Wawrinka prodigieusement tenace, extraordinairement costaud. «C’était dur. Vraiment très dur», a ahané le Bâlois au micro du stade, avec les mots qui viennent.

Est-ce logique? Voilà un terme qui n’a aucun sens pour une opposition de styles aussi marquée, où tout fut question d’ascendant. Les deux Suisses ont dominé alternativement, sans engager de véritable duel. En réalité, au terme d’un match disputé dans une nervosité extrême, du début à la fin, il n’y a que deux logiques à explorer. La première consiste à se demander si après trois années d’absence, Roger Federer n’a pas sous-estimé (comme beaucoup) sa capacité à y imposer un autre style, une autre façon de jouer, une autre doxa. La seconde réflexion conduit à évaluer le potentiel du «nouveau» Wawrinka, avec un genou tout neuf, et à envisager l’hypothèse un peu folle qu’il est revenu plus fort, au-delà du topique, débarrassé d’une douleur qui l’entravait depuis deux ans.

Une question de style

En arrière-fond, ces questions constituaient probablement une part d’enjeu existentiel, pour les joueurs aussi, et ça s’est senti. Ils ont frimé un peu à leur entrée en scène, pour l’esbroufe et le cabotinage, mais les spectateurs des premiers rangs ont vite perçu la supercherie. Roger Federer avec le visage sombre des temps incertains, épaules rentrées. Stan Wawrinka avec le petit sourire goguenard des possibles jours de gloire, et néanmoins: «Faut que je me caaalme», hurlait-il après six jeux et quatre balles de break sauvées – déjà.

Federer n’en pensait pas moins à son sujet, de toute évidence, et ce n’était qu’une question de style – encore. Quand l’un a besoin d’extérioriser ses émotions, l’autre a construit une carapace tout autour, par pragmatisme et un peu par coquetterie, afin de se donner l’apparence de la maîtrise. Quand l’un papote avec le stade entier, l’autre se parle à peine à lui-même.

Leurs différences se sont accentuées au fil des ans. L’opposition en est devenue si caricaturale, mardi, qu’elle a transformé ses protagonistes en héros de bande dessinée. Wawrinka dans le combat, en faisant triompher les forces du mâle. Federer dans la féerie, en convoquant ses superpouvoirs d’un coup de raquette magique. La puissance face à la malice. La bravoure face à la sorcellerie: un pur bonheur de littérature manichéenne.

Dans cette logique, Roger Federer n’a pas rechigné à placer de nombreuses balles courtes, parfois atones, afin de contraindre son adversaire à des allers-retours hésitants. Étonnamment, il l’a fait avec peu de slice, ou très tardivement, tandis que son coach, Séverin Lüthi, mimait le geste avec une belle énergie, et tellement d’insistance qu’il aurait pu couper une pièce montée entière. Par ce petit jeu (qu’il semble adorer depuis dix jours), Federer cherchait également à rompre l’équilibre naturel d’un terrien-né, toujours partant pour un rallye.

Mais Wawrinka ne s’est pas laissé manipuler. Il s’est battu comme un chien face à ce chat qui distribuait des petits coups de patte sadiques; en avant, en arrière, en avant, en arrière… Il a contré, accéléré, tonné. Il a défendu sa mise en jeu comme un enragé, avec un formidable instinct de survie, pour finalement sauver 16 balles de break sur 18, courageusement, intelligemment, avec une prise de risque que n’a pas eu Federer – un rien passif en retour de revers notamment. Face à ce monstre de volonté qui revenait de tout, et avait l’outrecuidance de se croire immortel, le Maître est devenu encore plus nerveux, puis agacé, puis gentiment méchant. On le devinait à son regard, furibond. On l’entendait à ses invectives: «Eh le juge de ligne, ça va ou quoi?» On le voyait scruter le ciel comme pour l’implorer de lui venir en aide – c’est le privilège des demi-dieux que de convoquer les foudres divines. Quand l’orage l’a interrompue, la rencontre en était à 3-3 au quatrième set. Le Bâlois est venu la terminer en vitesse, dans un style bien à lui. C’est le «miracle» du vieux Federer: plus il prend de l’âge, plus il va vite. C’est en redoublant de variations, de slices et d’espièglerie, qu’il a obtenu le droit de rejoindre Nadal en demi-finale. «Affronter Rafa, c’est quand même un peu pour ça que je suis revenu sur terre», a-t-il finalement avoué depuis son firmament.

«Nous pouvons jouer beaucoup mieux»

Les deux Suisses ont reconnu quelque contrariété dans leur cheminement tactique, tout en relevant la part d’adversité. Le premier fut Roger Federer, au micro de Cédric Pioline: «Stan développe énormément de puissance. Pour le contrer, je devais varier, je n’avais pas d’autre choix. J’avoue qu’en général je préfère rester un peu plus au fond du court, mais si je voulais avoir une chance, je devais mixer.» Stan Wawrinka était encore plus sévère: «Nous n’avons jamais réussi à bien jouer en même temps. Il n’y a pas eu de véritable duel. Je pense que je peux faire beaucoup mieux, et Rog’ aussi.»

Dans le couloir qui le ramenait au vestiaire, «Stan the Man» reconnaissait qu’il n’avait «pas à se plaindre». Sa voix exprimait une tristesse que ses paroles venaient apaiser: «Je suis très déçu, évidemment, mais je crois que j’ai réussi un bon tournoi.» Et de développer devant les caméras: «J’ai disputé une bataille de cinq heures et j’ai pu déployer la même énergie deux jours plus tard, contre Rog’. C’est très rassurant sur mes capacités athlétiques. Et puis, comment oublier que l’an dernier j’étais encore 260e mondial? Je suis simplement heureux d’être à nouveau compétitif, de pouvoir revivre de grands matches.»

Roger Federer semblait partager les mêmes réflexions philosophiques, jusqu’à trahir une forme de soulagement: «Pour commencer, je suis très content de revenir en demi-finale d’un Grand Chelem. Ce n’est plus arrivé depuis un an au moins. J’ai traversé des moments difficiles et j’ai largement dépassé mes attentes ici.» La perspective de retrouver Nadal dans l’arène, où il fut si souvent réduit en poussière, le réjouit pleinement. Du moins est-ce la teneur de son propos: «Il y a toujours une inconnue de départ. Si les résultats étaient connus d’avance, personne ne regarderait du tennis. J’ai une chance, forcément. Encore faudra-t-il la jouer intelligemment.» Le «Maître» a deux jours pour réinventer l’histoire. CH.D.

(TDG)