La lutte sera féroce pour le dernier Bol d'Or des D35

La lutte sera encore plus féroce. Indécise. «Et comme souvent, il faudra se battre jusqu’au dernier virement, commente Christian Wahl, tenant du titre et septuple vainqueur. Avec Mobimo, l’an passé, nous avons réuni tous les ingrédients pour gagner: de la patience et une dose de réussite. S’il y a bien une chose qu’il faut garder à l’esprit sur cette course, c’est qu’il ne faut jamais renoncer.»

Celui que l’on surnomme le sorcier du lac, à force de trouver du vent là où il n’y en a pas, vise le nouveau record absolu de victoires sur la plus importante régate du monde en bassin fermé. Il sait donc de quoi il parle lorsqu’il évoque ce lac qui n’en finit pas de changer.

Lors de la Genève-Rolle, il y a une semaine, Christian Wahl avait passé la mi-course en tête avec Cabestan avant de se faire déborder lors du retour vers le Jet d’eau. «Cette année, comme il s’agit de la dernière participation des D35 dans le cadre de leur championnat, on s’attend à un combat acharné pour la victoire. Pour la plupart des équipes il s’agira véritablement d’une ultime participation avec ce bateau, car beaucoup d’entre eux ont été vendus et s’en iront en fin de saison. Moi, j’aurai moins de pression car je garde mon bateau et je compte bien encore m’aligner l’an prochain sur le Bol d’Or.»

Battus une seule fois

Lancés en 2004 par l’association des propriétaires de multicoques, les D35 ont connu une véritable success story. S’ils restent particulièrement fiables et efficaces, ils seront tout de même remplacés, en 2020, par un catamaran tout beau tout neuf, doté de foils en T et dont les performances théoriques font déjà rêver les navigateurs. «Mais le lac reste le lac, rappelle Christian Wahl, et il n’est pas garanti à 100% que ces TF35 seront intouchables dans douze mois. Suivant les conditions, il n’est pas impossible que le D35 puisse encore prolonger sa série de victoires.» Quinze participations, quatorze victoires, difficile de faire mieux.

Le quinzième succès sera-t-il décerné ce week-end? Seuls Safram, le plus bel oiseau à deux pattes du lac (le seul qui a fait tomber les D35, en 2013 sous les couleurs de Zenith Fresh) et Ladycat (un D35 légèrement modifié) peuvent gâcher la fête. Car dès l’an prochain, le tout nouveau TF35 devrait d’emblée imposer sa supériorité. C’est tout du moins l’avis de Pierre-Yves Jorand, directeur sportif d’Alinghi, lui aussi sept fois victorieux du Bol. «Le nouveau bateau a été dessiné pour prendre la suite et battre les D35. Donc pour nous, ce sera a priori notre dernier Bol en D35. Après, qui sait, un projet avec des jeunes pourrait peut-être voir le jour dans les années à venir. Le D35 pourrait alors naviguer en parallèle du TF35.»

Course compliquée

En attendant, Ernesto Bertarelli compte bien inscrire son nom lors de cette édition historique qui marquera la fin d’une ère. «Quelle que soit la plateforme, nous sommes toujours très excités à l’idée de nous aligner sur le Bol d’Or Mirabaud, souligne Pierre-Yves Jorand. C’est une course au parcours iconique avec un nombre incroyable de bateaux sur la ligne de départ. Notre D35 s’est engagé sur toutes les éditions depuis son arrivée en 2004. On gagne dans du vent en 2011 et 2017, on abandonne malheureusement une fois en 2006 après avoir cassé notre mât.»

Cette année, la course sera très compliquée, typiquement lémanique. «Les conditions s’avèrent légères, probablement orageuses, variées et incertaines jusqu’au bout. Le suspense sera de la partie!» prédit Pierre-Yves Jorand. Une édition pour les cadors, qui se livreront à une lutte plus féroce que jamais.

(nxp)