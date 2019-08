La Fête fédérale, c’est quoi?

Lutte suisse Impossible de trouver manifestation plus traditionnelle. La Fête fédérale de lutte, qui se déroule tous les trois ans, s’est adaptée au temps qui passe, devenant un business millionnaire. Plus...

Fête fédérale Visibles sur les avant-bras de certains athlètes, les tatouages font grincer des dents une partie du milieu réuni à Zoug. Plus...

Lutte suisse Brigitte, Yolanda et Lynda Foulk pratiquent ce sport traditionnel et tordent le cou aux préjugés. Plus...