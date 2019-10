Julien Wanders au cœur d’un marathon historique

«À mes yeux, les critiques sont injustifiées»

Patrick Sang est l’homme qui a forgé Eliud Kipchoge. Médaillé d’argent aux JO de Barcelone, le Kényan a pris le coureur sous son aile alors qu’il n’avait que 16 ans. Dimanche, l’entraîneur de 55 ans est revenu sur la course de son protégé.



À quoi avez-vous pensé en voyant Eliud lancé vers la ligne d’arrivée samedi?

J’ai ressenti bien sûr beaucoup de joie pour lui. Mais les images se percutaient dans ma tête. J’ai revu tout le travail, tous les sacrifices auxquels il a consenti pour en arriver là. Tous ces efforts ont payé à ce moment précis.



Avez-vous douté durant sa tentative?

On ne peut jamais être sûr de rien (rires). J’étais surtout stressé. Je suis allé courir tout seul cette après-midi pour me changer les idées. La tension retombe peu à peu maintenant.



Qu’avez-vous dit à Eliud lorsque vous vous êtes retrouvés au calme?

Eliud est d’un naturel plutôt discret. Il parle peu. Je l’ai simplement félicité, je lui ai confié ma fierté.



Sa tentative a aussi été critiquée pour son aspect démesuré et son contexte optimisé.

Chacun peut se faire son opinion et ce n’est pas à moi de le commenter. À mes yeux, les critiques sont injustifiées. C’est tout à fait logique d’avoir utilisé la technologie et les connaissances à notre portée.



Quel rôle cela a-t-il joué dans sa performance?

Bien sûr, il a été aidé durant sa course, notamment par les lièvres. Mais cela n’enlève rien à la valeur de sa performance. Kipchoge a couru 42,195 kilomètres en moins de deux heures.



Pourra-t-il un jour le faire en compétition?

Seul le temps le dira. Il a déjà prouvé qu’il en était proche, en courant 2h02 à Londres dans des conditions difficiles cette année. Eliud avait déjà réussi 2h01 à Berlin l’année dernière. Désormais, tout est possible.