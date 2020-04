Journalistes sportives, elles n’en peuvent plus du sexisme

La journaliste française Clémentine Sarlat a lâché un pavé dans la mare en révélant samedi au quotidien «L’Équipe» les raisons de son départ de France Télévisions en 2018. Victime de harcèlement moral de la part de certains de ses collègues, la journaliste, qui allait «à Stade 2» en pleurant», a quitté le milieu. Dégoûtée. Elle s’est tournée vers le podcast, pour éviter les remarques sexistes du genre «T’es là seulement parce que t’es blonde aux yeux verts».

En Suisse romande, les journalistes sportives sont rares. Quatre d’entre elles représentant les différents médias (radio, presse écrite, télévision et web) ont accepté de se confier sur leur quotidien dans cet univers presque entièrement masculin. «Le harcèlement est plus ou moins violent et parfois très subtil, précise Lucie Schoch, sociologue du sport à l’UNIL. On laisse par exemple des sujets peu valorisés aux journalistes sportives, et elles sont ainsi mises à l’écart dans les rédactions.» Auteure d’une thèse sur les inégalités sexuées du journalisme sportif dans la presse quotidienne romande, la chercheuse n’est pas surprise par les révélations de Clémentine Sarlat. «Mais la libération de la parole lancée par le mouvement #MeToo a pris moins d’envergure en Suisse», précise la scientifique.

Critiques acerbes

Comme le montrent les témoignages de ces journalistes sportives romandes, les discriminations ne prennent pas seulement la forme de harcèlement moral mais sont parfois plus sournoises. Notamment dans la répartition des tâches. «Le foot et le hockey, qui sont des sports plus chronophages, sont moins convoités par les femmes avec des enfants en bas âge, illustre Lucie Schoch. Or ces postes ont la cote auprès du public et des chefs et sont fortement valorisés.» Aux formes de harcèlement subies par les journalistes sportives s’ajoutent des critiques acerbes à celles qui sont le plus exposées. «On reçoit souvent des remarques sur notre coiffure ou la couleur de notre veste, raconte Pascale Blattner, depuis vingt ans à l’écran sur la RTS. Jamais la barbe rasée de près ou de loin d’un collègue masculin ne fait débat.»

Pascale Blattner

Journaliste TV

RTS Sport

«On nous refuse des postes»

«J’ai souvent eu le sentiment que Clémentine Sarlat était réduite à un rôle de faire-valoir à France Télévisions. Certaines remarques entendues il y a dix ans ne passent plus si facilement aujourd’hui et m’interpellent. On sent que le mouvement #MeToo a changé des attitudes et chacun est plus vigilant. Personnellement, je n’ai jamais subi de harcèlement moral de la part de collègues. Peut-être que j’ai une carapace, que je ne les ai pas pris comme tels et que c’est une erreur. Mais je n’en ai jamais souffert et me suis toujours sentie à ma place.

»Là où il y a encore un gros travail à faire, c’est dans l’inégalité de traitement dans notre métier. Une journaliste sportive aura tendance à hériter de sujets qui demandent soi-disant davantage de sensibilité. Je commente la gymnastique et le patinage, ce n’est pas un hasard… Ce sont des a priori inconscients mais qui n’ont pas lieu d’être. Ça me dérange plus que des remarques sexistes.

»Aujourd’hui, c’est très tendance d’avoir des femmes dans les rédactions sportives, ce qui n’était pas le cas quand j’ai commencé à la RTS il y a vingt ans. Si on engage des femmes comme un «argument de communication», alors il faut aller au bout de la démarche. Elles sont les égales des hommes, donc elles doivent pouvoir commenter du foot ou du hockey. Mais on nous refuse ces postes sous prétexte qu’on veut nous protéger des insultes des téléspectateurs. C’est sournois, car il est difficile de s’en plaindre légalement.»

Mélanie Gobet

Journaliste de presse écrite

La Liberté

«J’entends des blagues sexistes»

«C’est hyperpositif qu’une journaliste sportive ait pu en parler, même s’il est regrettable qu’elle ait dû quitter dégoûtée cet univers-là avant de le faire. J’espère que ça fera réagir les coupables. Ces révélations qui font suite à la vague #MeToo ne m’ont pas surprise, notamment après le scandale du groupe de journalistes harceleurs en France (Ligue du LOL). Bien que je sois presque toujours la seule femme dans les conférences de presse et aux manifestations sportives, je n’ai jamais subi de harcèlement moral ou sexuel. J’entends des blagues sexistes qui sont indirectes. Ma réponse? Ne plus en rire. C’est aussi la réaction de plus en plus de collègues masculins. Vu que je suis engagée pour la cause féministe, certains collègues savent qu’ils prendront un rappel à l’ordre lors d’une remarque sexiste. C’est positif, il y a une réelle prise de conscience.

»En tant que journaliste sportive, j’ai observé que je devais davantage prouver que je maîtrisais un sujet. J’ai ressenti ce syndrome de l’imposteur lorsqu’il fallait exprimer mon avis sur un sujet sportif. Sinon, on m’a souvent dit que j’apportais une touche féminine, ce qui est très énervant. Une journaliste sportive à l’antenne doit être jolie, ce qui est moins un critère d’embauche chez les hommes. C’est choquant qu’en 2020, aucune femme ne commente du hockey ou du football à la télévision en Suisse. Et à l’étranger, elles ramassent un torrent d’insultes lorsqu’elles le font. Ça met la pression et illustre la place de la femme dans le monde du journalisme sportif.»

Marie Ceriani

Journaliste radio

Radio Fribourg

«J’aimerais être sur un pied d’égalité»

«Une consœur m’a envoyé l’article sur les révélations de Clémentine Sarlat. J’estime que j’ai de la chance dans ma boîte. Dans des grandes rédactions en France, ça ne m’étonne pas tant que ça puisqu’il y avait déjà eu plusieurs cas révélés de harcèlement.

»Personnellement, j’ai subi quelques fois des remarques sexistes mais pas directement au bureau. Là, on échange souvent sur les inégalités de genre et sur le féminisme, alors que je suis la seule femme. Sur le terrain, un supporter de Fribourg-Gottéron âgé d’environ 75 ans est venu me voir après un match que j’avais commenté. Il m’a félicitée et m’a dit que ça ne devait pas être évident pour moi, «car ça doit aller vite pour une femme». J’en ai rigolé et j’espère que son avis aura évolué depuis. Comme mes collègues masculins, j’ai reçu des remarques critiques sur mes commentaires, mais jamais en raison du fait que j’étais une femme.

»J’ai l’impression que les journalistes sportives n’ont pas accès, ou peu, à l’exercice du commentaire sportif dans des grandes entreprises comme la RTS. Du coup, ça ne me donne pas très envie pour le moment. J’aimerais être sur un pied d’égalité avec mes collègues masculins. De toute façon, le pas devra être franchi tôt ou tard. Peut-être dans la douleur pour les pionnières. Mais il y en a plusieurs qui sont prêtes à encaisser la première vague de réactions. Je suis optimiste, un jour des femmes entraîneront des hommes au football et des femmes commenteront les matches.»

Floriane Galaud

Journaliste web

RTS Sport

«Des propos lancés avec le sourire»

«Je n’ai pas été si surprise par les déclarations de Clémentine Sarlat. Malheureusement, le harcèlement moral touche tous les corps de métier. Il y aura toujours des imbéciles et des personnes avec des idées rétrogrades. Le journalisme sportif reste un univers macho même si la situation tend à évoluer. La journaliste française cite des collègues plus âgés. Peut-être que les mentalités changent plus vite auprès des jeunes. C’est délicat car il y a des propos sexistes lancés avec le sourire sous la forme d’une vanne. Doit-on les tolérer? On m’a souvent répondu «Ah mais tu n’as pas d’humour».

»Plus jeune, lorsque j’étais pigiste, un collègue d’une cinquantaine d’années m’a envoyé des messages obscènes et a eu des gestes déplacés. J’avais vingt ans, je ne savais pas trop comment réagir. À l’époque, j’avais aussi hérité d’un article avec un hockeyeur qui m’a directement jaugée. Je ressentais qu’il doutait de ma crédibilité. Il m’a expliqué les règles du hockey comme réponse à ma première question. Sinon, j’ai déjà entendu dire que j’avais été engagée parce que j’étais une femme. Ou que des sportifs étaient sympas parce que j’étais du sexe opposé.

»À l’antenne, on va mettre en avant le physique d’une femme alors qu’un collègue masculin va être loué pour son charisme. Dans certains articles sportifs, on ressent aussi des propos sexistes puisque les athlètes féminines sont parfois décrites par des attributs physiques.»