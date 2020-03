Pour les JO, l’important n’est plus de participer

L’important n’est plus de participer. La famille olympique est en train de voler en éclats, cet immense rassemblement prévu du 24 juillet au 9 août à Tokyo devait être, comme tous les quatre ans, le plus grand rendez-vous sportif de la planète; il ne tient pourtant plus qu’à un fil, à l’étonnement de beaucoup, secoués entre incompréhensions, décisions tardives, pressions intenses et annonces de retrait de certains membres.

Si beaucoup s’accordent à estimer la décision de report inévitable, certains fustigent les lenteurs qui conduisent le CIO à ménager ses effets, à ne pas prendre la seule décision qui semble s’imposer pour beaucoup de fédérations internationales.

La pression de l’athlétisme

Sébastien Coe, le président de la fédération internationale d’athlétisme, a adressé une lettre à Thomas Bach, le président du CIO. L’ex-médaillé d’or des JO de 1980 et 1984. «Les Jeux aux dates prévues, ce n’est ni faisable ni souhaitable, est-il écrit. Personne ne veut voir les Jeux olympiques reportés, mais nous ne pouvons pas maintenir cette manifestation coûte que coûte et certainement pas au détriment de la sécurité des athlètes. Prendre une décision sur les JO va très vite devenir une évidence. Je pense que le moment est venu et que nous devons donner à nos athlètes du soulagement là où nous le pouvons».

Et le Britannique a joint la parole à l’acte: la fédération internationale d’athlétisme a pris les devants. Les Mondiaux de 2021 auraient pu représenter une épine dans le pied du CIO pour un report des JO à l’été prochain? Les organisateurs (Oregon 21), approchés, ont déjà fait savoir qu’ils pourraient reporter les Mondiaux. Ce qui ferait de la place aux Jeux en 2021.

Une position intenable

Si l’on ajoute encore la décision du Comité olympique canadien, qui a déjà assuré qu’il n’enverrait aucun athlète à Tokyo aux dates normalement prévues, ou la position de l’Australie qui suit celle du Canada, la position du CIO devient de plus en plus intenable. La tentation est grande de fustiger l’attentisme olympique en la matière, en se disant que l’annonce d’un report aurait déjà dû avoir lieu depuis plusieurs jours. Sans qu’il donne l’impression d’être la résultante des pressions des comités nationaux, des fédérations internationales ou des sportifs eux-mêmes.

Dimanche, Thomas Bach a infléchi sa première position, qui se noyait dans un optimisme béat. Il a ouvert la porte à l’idée d’un report. En stipulant que le CIO devait s’approcher de tous les partenaires pour en parler, précisant enfin que «nous aurons finalisé ces discussions dans les quatre prochaines semaines.» Cela avait déjà valu une levée de boucliers. Notamment de la part des athlètes, à l’image de la Britannique Dina Asher-Smith, championne du monde du 200 mètres: «Est-ce que ça veut dire que les athlètes sont face à QUATRE semaines de plus à trouver des moyens de s’entraîner – tout en se mettant potentiellement eux-mêmes en danger, les entraîneurs, les staffs et nos proches, tout ça pour se rendre compte que ça allait être reporté de toute manière?» a-t-elle martelé sur Twitter.

Le problème est évidemment lié à l’immensité de la manifestation et à ses implications tant logistiques que financières. Sans même parler des spectateurs qui avaient prévu de faire le déplacement au Japon, il y a environ 11 000 sportifs du monde entier, représentant 201 comités nationaux olympiques, qui sont attendus à Tokyo. Il a fallu mettre en place des moyens considérables notamment la création d’un village olympique dont les appartements deviennent, dans les semaines ou mois qui suivent, des logements pour locataires prêts à emménager. Décaler de quelques semaines, c’est peut-être possible. D’un an, alors que les logements sont déjà attribués, c’est une autre affaire sans doute. Qui demande du temps pour être anticipée.

12 milliards de budget

Bien sûr, les enjeux financiers sont pharaoniques. Le budget des JO de Tokyo, c’est plus de 12 milliards de francs! Avec des partenaires locaux et internationaux. En ce qui concerne uniquement les recettes liées aux spectateurs étrangers, on évoque en cas d’annulation une perte de plus de 2 milliards de francs.

Cela explique le caractère inflexible du premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui a jusqu’à dimanche toujours voulu attendre pour maintenir les JO aux dates prévues. Mais qui a lui aussi apporté des nuances de tailles à sa position, laissant entendre que si la situation devenait «difficile» (sic), et en tenant compte «en priorité des athlètes», une décision de report «pourrait devenir inévitable». Un discours précautionneux.

Les sportifs, eux, sont plus directs. Près de 40% ne sont pas encore qualifiés, tous voient leur préparation bouleversée voire annulée (lire ci-contre). L’immense majorité, 70% pour les sondages effectués, est pour un report.

«Je me demande s'il faut aller à Tokyo»

Jérémy Desplanches se pose tout haut la question qui habite tous les sportifs qui se préparent pour les JO depuis presque quatre ans. «Franchement, je me demande si j’irai à Tokyo, si les Jeux devaient être maintenus aux dates initiales, lance le nageur genevois déjà qualifié. Ma santé passe avant les Jeux, bien sûr, alors en fait, je pense que je n’irais pas.» D’autant plus que le Genevois, actuellement à Nice où il aurait dû pouvoir s’entraîner, pointe le doigt sur une perversion de l’idée olympique. «En guise de piscine, j’ai une douche, explique-t-il. Et si je pousse le canapé du salon, je peux faire quelques pompes. Bref, on est à des années-lumière de ce que devrait être mon entraînement pour les Jeux. En plus, selon les pays, les situations sont différentes sur le plan de la préparation. Cela va à l’encontre de l’idée olympique d’équité sportive entre les athlètes. Je sais bien que c’est une grosse décision, mais à mon avis, il faut reporter ces Jeux.» Quand, c’est toute la question. Au mois de septembre? «Mais un mois, après tout ça, avec des sportifs et des spectateurs du monde entier, cela suffit-il?» s’interroge déjà Jérémy Desplanches. Reporter les JO à l’été 2021? Cela suppose un coût logistique considérable. Autre possibilité: l’été 2022. Il faudrait en tout cas qu’une décision tombe. Vite. Léa Sprunger, le dit aussi «Mentalement, ce n’est pas facile, explique la sprinteuse. Nous sommes dans le flou complet, nous nous préparons comme nous pouvons, mais sans savoir vraiment pour quand.» D.V.