Je suis inquiet pour Étoile Carouge

Lorsque j’ai mis un terme à ma carrière de footballeur professionnel au mois de juin2019, seul Étoile Carouge pouvait me donner l’envie et le plaisir de continuer de taper dans le ballon. Arrivé en junior à l’âge de 10ans, je suis parti comme joueur de la première équipe lorsque j’avais 19ans. Autant dire qu’Étoile Carouge m’a vu et fait grandir. L’opportunité de «boucler la boucle» s’est présentée l’été passé et me voilà à nouveau fier de porter les couleurs stelliennes. Cet attachement à Étoile Carouge m’est cher, très cher. Je serai reconnaissant à vie envers ce club.

C’est pourquoi, aujourd’hui, je dois être honnête et dire que je suis inquiet pour le club.

Sportivement, la première équipe d’Étoile Carouge se porte très bien. Grâce au travail en amont de l’ex-directeur sportif Piero Costantino qui a su bâtir une équipe compétitive. Les collaborateurs du club, comme les entraîneurs et le très très rare personnel administratif, se donnent corps et âme pour faire progresser des jeunes talentueux. Financièrement, les contrats sont respectés.

Cependant, si l’aspect extérieur a fière allure, intérieurement, le club navigue à vue. Pas de direction sportive, pas de plan pour le futur, pas de relais entre le comité directeur et ses salariés. Personne n’était là à l’automne pour constater la qualité du travail fourni sur le terrain et j’ai bien peur qu’aujourd’hui, personne ne soit là pour s’occuper du futur d’Étoile Carouge. La sérénité est aux abonnés absents à la Fontenette et ce même avant la crise sanitaire.

L’inquiétude qui est la mienne concerne l’avenir. Le président et son comité ont démissionné au mois de novembre, laissant la porte ouverte à d’éventuels futurs repreneurs. Deux groupes sont en course aujourd’hui pour reprendre le contrôle d’Étoile Carouge. Malgré la pandémie actuelle, le club se doit d’avancer, même lentement. Le vote qui devait avoir lieu lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25mars, reportée, doit se faire rapidement sous forme de votation électronique, à distance, pour d’évidentes raisons de santé. C’est capital: cela permettrait à mon club de cœur de préparer son avenir dès maintenant.