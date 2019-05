Une défaite pour continuer à grandir et revenir plus forts

Tous avaient les yeux embués, mais ils ont gardé la tête haute en traversant les couloirs menant aux vestiaires, quelques instants après la catastrophe: un but tombé de nulle part à 4 dixièmes de seconde de la fin du temps réglementaire, alors que les joueurs de l’équipe de Suisse avaient déjà posé les deux patins en demi-finales. La chance n’a pas voulu leur sourire.

Raeto Raffainer, directeur des équipes nationale sortant après quatre années passées à ce poste décisif dans le récent développement du hockey suisse, a confié avoir ressenti avant ce duel la même tension positive qui avait permis aux Suisses de terrasser le Canada l’an dernier au stade des demi-finales. «Les joueurs avaient le même regard, la même détermination», a-t-il soufflé, la gorge nouée. Pourtant, il n’y a pas eu d’exploit, cette fois-ci.

Fischer et ses hommes ont calé tout au bout de l’ultime ligne droite, alors qu’il ne leur restait plus qu’à franchir la ligne d’arrivée. Ils étaient partis du bon patin dans ce quart de finale, en soignant leur comportement défensif, en prêtant attention aux petits détails. Leur power play, enfin, a été un atout: les deux buts marqués lors de leurs deux premières séquences de jeu à cinq contre quatre les ont placés en position de force. Et même lorsqu’ils menaient d’une longueur en troisième période, après les buts de Sven Andrighetto (19e, 0-1) et de Nico Hischier (40e, 1-2), ils ont continué à foncer, à aller de l’avant. Comme si rien ne pouvait leur arriver.

Un crève-cœur de plus

Le ciel leur est malgré tout tombé sur la tête, pour 4 misérables dixièmes de seconde. «Nous avons exploité l’intégralité des 60 minutes de jeu à disposition pour égaliser», a imagé le bourreau des Suisses, Mark Stone, passeur décisif sur le but salvateur, puis buteur en prolongation. Les Canadiens ont pris tout leur temps avant de brûler in extremis la politesse aux hommes de Patrick Fischer. La force des grandes nations, sans doute. «Ils ont su provoquer la chance en fin de rencontre», a admis Tristan Scherwey. À l’image des quatre derniers matches du tournoi disputés contre des équipes du top 6, il a manqué ce petit quelque chose à l’équipe de Suisse pour passer l’obstacle.

La défaite de ce jeudi en quarts de finale est un autre crève-cœur, une année après le tir manqué pour un rien de Kevin Fiala en prolongation de la finale du championnat du monde à Copenhague. À quoi ça tient, un match de hockey sur glace? À des dixièmes de seconde et à des millimètres. Pour les Suisses, l’apprentissage, aussi dur et impitoyable soit-il, se poursuit. «C’est dur à avaler, a soufflé Patrick Fischer. On ne peut qu’apprendre, et grandir, après ce genre de revers. On reviendra encore plus forts.» La prochaine fois? Ce sera l’an prochain, en Suisse. Avec une belle histoire à raconter à la fin du championnat du monde, cette fois-ci?

Il faut encore patienter

L’équipe de Suisse a démontré en 2018 à Copenhague, sur la route de la finale, qu’elle est capable de remporter des matches à élimination directe face aux nations du top 6. À deux conditions: réaliser un match parfait et avoir la chance de son côté.

Elle a manqué la confirmation pour quatre dixièmes de seconde cette année en Slovaquie. Elle a été bonne, par moments excellente même durant ce tournoi. Un peu naïve, aussi, en certaines circonstances. Il lui a toutefois manqué une étincelle, un grain de folie pour renverser une équipe du top mondial.

Elle a au moins prouvé qu’elle sait désormais empoigner par le bon bout les matches face aux «petites» nations, des duels qui lui ont posé tant de problèmes par le passé. L’équipe nationale ne cesse de se rapprocher des sommets, mais elle doit maintenant prendre l’habitude de battre plus souvent les formations du top 6 dans des duels à élimination directe.

Cette étape est celle qui exigera le plus de patience. La maîtrise de ces matches couperets demande du temps, et surtout de l’expérience. Ce n’est qu’en se mesurant année après année aux meilleurs à ce stade de la compétition que les Suisses, un jour, disposeront de suffisamment de confiance, de routine et de vécu pour les gagner sur une base régulière.

Les parcours exceptionnels de 2013 et de 2018, tous deux couronnés d’une médaille d’argent, ne doivent pas occulter le fait que la Suisse n’a jamais gagné, depuis 1998, d’autres matches à élimination directe… Un jour, l’obstacle des quarts de finale au championnat du monde ne sera plus qu’une formalité. D’ici là, il faudra encore patienter un peu.

