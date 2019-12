Les ultras grenat sèment la zizanie aux Vernets et risquent gros

Mais jusqu’où iront-ils? Les supporters de Ge/Servette, ou plutôt quelques «têtes pensantes» qui se considèrent comme tels, se sont attaqué, vendredi soir, à des juniors et leur staff, dans la patinoire de leur propre club. Après le bateau, ils avaient choisi de se rendre à Lausanne en train alors que le règlement est clair: il est impératif d’arriver à Malley en bus, point final. Ces «ultras», fâchés et vexés d’avoir été rabroués une deuxième fois par la police lausannoise, sont allés semer la zizanie aux Vernets, où la relève des Aigles jouait aussi contre celle du LHC.

Privés de derby à la Vaudoise aréna, c’est donc une cinquantaine de fans bien alcoolisés qui se sont retrouvés devant le vestiaire des Lausannois. «On a parlé avec les responsables des IG (Irréductibles Grenat) afin de déterminer si ce sont vraiment nos supporters qui ont fait ça, explique le président Laurent Strawson. Ils nous assurent qu’il s’agit d’autres fans. Ils vont nous envoyer un rapport détaillé de ce qui s’est vraiment passé et en fonction de cela, on prendra des sanctions. Sur le principe, je comprends leur position, car les Lausannois sont très rigides dans leur procédure, mais on doit la respecter.» Les bannis se défendent en expliquant qu’ils avaient réservé un car à la gare de Lausanne mais que la compagnie aurait décidé, sous certaines pressions, de renoncer au dernier moment.

Avertis de leur arrivée à Genève, le Service des sports de la Ville et la police avaient pourtant mis en place un dispositif de sécurité devant la patinoire, ce qui n’a pas empêché ces fauteurs de troubles de passer à l’acte.

Entraîneur des juniors élites de Lausanne 4 Clubs, Yves Sarault se trouvait aux premières loges. Insulté, agressé, l’ex-attaquant de Berne et de Ge/Servette raconte. «J’ignore comment ils sont arrivés jusque devant notre vestiaire après notre match mais ils ont réussi à surprendre la vigilance des agents de sécurité et à défoncer comme des enragés une grille. Ils ont commencé par retourner les bancs et les poubelles devant la porte des coaches avant qu’une douzaine d'entre eux, tout excités, la poussent assez durement avant de nous lancer des bières à la figure. Heureusement, les gamins sont restés dans le vestiaire et n’en sont ressortis qu’escortés par la police. Elle a ensuite accompagné notre car jusqu’à l’autoroute. Par bonheur, on a gagné le match 4 à 1, du coup, cela nous a fait moins mal...» Même s’il n’y a pas eu de blessés, la Ligue devrait prendre des sanctions. Les «têtes pensantes» devraient être interdites de patinoires.