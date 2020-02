Tobias Stephan ne veut pas trop «réfléchir»

La dernière fois que Tobias Stephan a posé les patins aux Vernets, c’était pour mettre fin à une discussion récurrente jusque-là: celle qui prétendait que le LHC était incapable de remporter un derby romand, et encore moins un duel contre le rival grenat.

Les Lions n’avaient alors eu besoin que de onze tirs – mais en contrepartie de 38 arrêts de leur gardien – pour valider leur seule et unique victoire (0-3) contre les Aigles cette saison en cinq tentatives. Et ce soir-là, le 30 janvier dernier, Tobias Stephan, tel un superhéros, a sans aucun doute livré son plus grand match sous le maillot du LHC. «Il y a des patinoires et des équipes contre lesquelles je me sens plus à l’aise», sourit-il. Genève, où le Zurichois a passé cinq saisons entre 2009 et 2014, fait partie des endroits où il se sent parfois pousser des ailes. Comme lorsqu’il avait guidé les Aigles jusqu’en finale des play-off en 2010.

Vendredi soir, Tobias Stephan laissera souvenirs et sentiments de côté. «Nous devons faire face à nos responsabilités et aller chercher des points aux Vernets. C’est le meilleur moyen de mettre un terme à toutes ces discussions.» Une toute petite unité suffirait aux Lausannois pour assurer leur place dans le top8. En face, les hommes de Patrick Emond feront assurément bloc pour contrecarrer les plans vaudois, avec l’alléchante perspective de plonger le LHC dans le doute en cas de défaite avant le dernier match à la Vaudoise aréna contre le CP Berne samedi.

«Se mettre trop de pression, cela n'aide en rien»

Ironie de l’histoire, Ge/Servette a peut-être le destin du rival lémanique entre ses mains. «Je me fiche de ce qu’ils vont faire, comment ils vont jouer ou de savoir s’ils seront surmotivés pour cette rencontre au vu de notre situation», soupire Stephan. «La seule chose qui importe, c’est notre façon d’aborder ce match: jouer notre jeu, rester solide défensivement et tirer profit des occasions qui se présenteront à nous.» Le LHC, qui n’a pas dégagé une forte impression ces derniers temps, sait au moins qu’il pourra s’appuyer sur un pilier inébranlable: son gardien. «De grandes responsabilités vont toujours de pair avec ce poste. Dans les grands matches, le plus important pour un gardien est de ne pas trop réfléchir, mais plutôt de faire confiance à sa routine et à ses acquis. Cela reste un match de hockey, et se mettre trop de pression n’aide en rien. Je sais que je peux aider l’équipe en restant calme dans mon but.»

Il ne manque qu’un petit point pour éviter de trembler jusqu’à la 50e et dernière ronde. Mais la possibilité existe aussi pour que le LHC manque le bon wagon (en cas d’égalité à 72 points avec Fribourg, Berne et Lugano). La dernière fois que Tobias Stephan a manqué les play-off? C’était il y a huit ans, en 2012 avec le GSHC. «Je connais tous les scénarios, lance-t-il. C’est pour cela que nous voulons classer l’affaire rapidement», rappelle-t-il, avant de se projeter: «Ensuite, une nouvelle saison commencera. Et là, tout sera possible. D’abord, il faut se qualifier. Et quand ce sera fait, alors il faudra vraiment compter sur nous lors des séries pour le titre.»

Cyrill Pasche Lausanne