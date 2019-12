Le Team Canada en finale pour une 16e Coupe Spengler

La première demi-finale n’a pas été âprement disputée tant le Team Canada a paru supérieur aux Finlandais. Les hommes de Craig MacTavish ont très rapidement pris les devants par Kevin Clark. En supériorité numérique, le joueur de Rapperswil en a profité pour inscrire son cinquième but du tournoi (5e, 1-0). La lanterne rouge du championnat de Finlande n’avait tout simplement pas les moyens pour faire face à une opposition composée de bon nombre de joueurs du championnat de Suisse. Ce n’est pas une surprise si le Luganais Paul Postma a rapidement doublé la mise (16e, 2-0).

Invaincu à Davos, le Team Canada a ensuite déroulé sans trop forcer en prenant soin d’en garder sous la lame en vue de la finale de mardi. Peu après la mi-match, Chris DiDomenico a trouvé le haut du filet pour mettre définitivement les joueurs à la feuille d’érable à l’abri en power-play (34e, 3-0). Lors de la dernière période, Eric Faille (43e, 4-0) et Kris Versteeg (45e, 5-0) ont inscrit un quatrième but pour donner encore plus d’ampleur à un score déjà sévère. Une illumination de Dustin Jeffrey a permis à Clark d’inscrire un nouveau but en fin de match (58e, 6-0).

Avant cette 93e édition, le Team Canada partageait avec Davos le record de sacres avec quinze triomphes. Mardi, les Nord-américains auront l’occasion d’être seuls en tête de ce classement. A voir la sélection canadienne virevolter depuis une semaine, le vainqueur de l’autre demi-finale, Trinec, qui a battu Ambri 3-2 ap, aura fort à faire pour l’emporter.

Grégory Beaud, Davos

Team Canada - TPS Turku 6-0 (2-0 1-0 3-0)

Vaillant Arena, 6300 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Wiegand; Kovacs et Schlegel.

Buts: 5e Clark (Jeffrey, Noreau/5 c 4) 1-0. 16e Postma (Danforth, Faille) 2-0. 34e DiDomenico (Postma/5 c 4) 3-0. 43e Faille (DiDomenico) 4-0. 45e Versteeg (Clark) 5-0. 58e Clark (Jeffrey, Upshall) 6-0.

Notes: Le Team Canada sans Burke, Grant, Winnik, Maxwell (surnuméraires) ainsi que Desharnais (blessé). Le TPS Turku sans Viro, Forsstroem et Holm (surnuméraires). Changement de gardien au TPS Turku: 48e Pohjanoksa remplace Tirronen.

Pénalités: 5 x 2’ contre le Team Canada; 4 x 2’, 1 x 10’ (Anttalainen) contre le TPS Turku.