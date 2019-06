Sydney, de Bernex, joue à Montréal et rêve de Pékin

Il y a toujours eu dans ses yeux vifs cette envie d’apprendre et le regard de celle qui sait ce qu’elle se veut. Quand Sydney, à 4 ans et demi, a répondu à sa maman qu’il était hors de question pour elle d’enfiler un tutu pour lui faire plaisir, sa mère a vite compris qu’elle ne reviendrait pas en arrière. Qu’elle préférait une canne entre ses mains plutôt que de répéter des arabesques sur la glace. Que, comme son frère Ryan, sa fille jouerait au hockey et rien d’autre. Avant de commencer l’école, la «petite» avait déjà son caractère.

Contrairement à d’autres gamines de son âge de l’époque, Sydney n’a jamais joué de sa vie à la poupée ni caché son côté garçon manqué lorsqu’elle tapait dans le ballon à la cour de récréation. «À Noël ou lors de mes anniversaires, j’ai reçu de nombreuses Barbie de la part de mon parrain et de ma marraine, mais elles sont toujours restées dans un coin», nous racontait-elle, il y a quatre ans, quand elle évoluait encore à Meyrin, en LNB.

Aujourd’hui, Sydney Berta a 19 ans et elle pratique ce sport qu’elle aime tant au Canada, dans ce pays où la crosse et la rondelle sont une religion. «Le fromage suisse me manque un peu et il fait vraiment froid l’hiver, mais sinon le Québec c’est sympa», lâche-t-elle alors qu’elle est de retour à Bernex pour ses vacances.

Une belle opportunité

Voilà «quatre ou cinq ans» que la Genevoise y pensait à sauter cette grande gouille, lorsqu’elle évoluait avec Neuchâtel, en LNA, et qu’elle ne progressait plus. D’imiter Kaleigh Quennec, la fille de l’ex-président de Ge/Servette, qui fait partie aujourd’hui de l’Université de Montréal, l’étage en dessus, son prochain but. «Avant que cela ne se concrétise, j’avais visité quelques écoles dans la région», sourit Sydney qui a posé ses valises il y a douze mois au John Abbott College, dans la banlieue de Montréal. «À part l’équipe de Suisse, il n’y avait rien de mieux, pour bénéficier d’autres opportunités, il fallait que je parte.» Là-bas, dans le Nouveau Monde, elle a surtout trouvé des manières différentes de s’entraîner. «Avant, je n’avais pas l’habitude de travailler en dehors de la glace, admet la Suissesse. Aujourd’hui, c’est le contraire. Je suis presque plus en salle de musculation qu’à la patinoire.»

Gagner sa place

L’ex-junior de Meyrin doit surtout affronter une grosse concurrence, forcément bien plus importante qu’en Suisse. «Je dois me bouger la semaine pour gagner ma place, elle n’est plus assurée comme avant.» Dans la Belle Province, l’attaquante partage le même appartement que la Lucernoise Oona Emmenegger, qui jouait dans la même ligne qu’elle avec la sélection des moins de 18 ans. «Ensemble, on se parle en anglais», sourit l’internationale, qui suit des cours d’anthropologie, d’histoire, de psychologie, de biochimie et d’art, avant de mettre chaque jour ses patins et son équipement. «Mais pour aller jouer, on a intérêt à bien étudier, sinon, on reste en tribunes!» Inspire le courage, expire la peur, c’est ce qu’elle a écrit sur le site du Team Genève qui la soutient depuis l’hiver dernier.

Sydney Berta a bien progressé physiquement mais aussi et surtout mentalement. Avec son collège, la jeune femme a disputé vingt-trois matches et inscrit quinze points dont neuf buts, de quoi la satisfaire et lui permettre également de rêver (un peu) des JO de 2022 à Pékin, son autre objectif. «Après avoir participé aux Jeux de la jeunesse à Lillehammer en 2016 où on avait gagné une médaille de bronze, cela donne envie de voir si l’ambiance est tout aussi incroyable avec le plus haut niveau.» Mais si Sydney Berta est ambitieuse, elle ne pense pas avoir envie de jouer un jour dans une équipe féminine de NHL. «Ma mission est de réussir à mélanger mes études et le hockey et de bien préparer mon avenir.» Tant qu’on ne lui demande pas d’enfiler un tutu…

