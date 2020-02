Jordan Caron: «Je suis super excité»

Au bout du fil, la voix est celle d’un homme «tout excité» à l’idée de découvrir une nouvelle équipe dans sa carrière, une expérience dans un autre pays, la« pêche» au bord du lac. Après la Russie et l’Allemagne, Jordan Caron va en effet terminer sa saison à Genève. C’est avec le club de Schwenninger qu’il évoluait jusque là. Pas qualifié pour les play-off de DEL, le Québécois de 29 ans, qui compte 166 matches de NHL avec Boston, St-Louis et Colorado, a été libéré par les «Wild Wings» où en 24 matches il a obtenu douze points dont neuf buts. Ce robuste attaquant de 190 cm (95 kg) prévoit son arrivée dans la cité de Calvin entre ce jeudi soir et vendredi matin avec sa petite soeur qui est en vacances actuellement sur le vieux continent.

Après avoir connu la Russie et l’Allemagne, vous poursuivez votre tour d’Europe avec la Suisse. Dans quel état d’esprit arrivez-vous à Genève?

Je suis super excité de vivre cette nouvelle expérience dans un nouveau pays. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement.

Dans quelle forme vous trouvez-vous?

On a eu la pause dédiée à l’équipe nationale la semaine passée, je suis donc bien reposé. J’ai effectué quelques entraînements cette semaine, je suis donc prêt pour aborder la fin de championnat et les séries avec Genève-Servette.

Les play-off approchent et tous les fans se réjouissent de cette période. Et vous?

Ah oui, c’est excitant pour tout le monde qui attend ce moment là avec impatience. C’est le plus beau temps de l’année pour les fans et les joueurs.

Que savez-vous de Genève?

Que c’est apparemment une très belle ville. J’étais déjà venu, dans ma vie, une fois à Lausanne. J’ai vu le lac et les montagnes, c’était magnifique. Je n’ai pas encore eu le temps de me renseigner sur Genève mais le peu que j’ai pu voir c’est que c’est une assez grande ville en Suisse. J’ai hâte de la découvrir.

Et que vous a dit Chris McSorley par rapport à l’équipe?

Qu’elle a effectué une belle saison et qu’elle est bien classée. J’espère pouvoir amener mon jeu et aider l’équipe à continuer de bien performer.

Vous avez joué durant votre carrière avec Zdeno Chara, Joe Thornton, Tyler Seguin, Bergeron, Zach Boychuk en NHL, mais connaissez-vous Eric Fehr, Henrik Tömmernes, Tommy Wingels et Daniel Winnik que vous allez rejoindre à Genève?

Oui, car j’ai joué contre eux. Ce sont d’excellents joueurs imposants qui ont une belle carrière derrière eux et qui sont encore dominants aujourd’hui. Je me réjouis de me joindre à eux.

Quelles sont vos qualités: celles de faire notamment trembler les filets?

Je suis un bon joueur dans les deux sens de la patinoire. J’aime bien protéger la rondelle en zone offensive, travailler autour du filet et dans les coins. C’est toujours une force de créer de l’offensive. J’ai également un bon tir...

Avec quelles ambitions débarquez-vous à Genève?

J’imagine que les attentes sont assez élevées ici où on rêve de titre. Moi aussi. Je me réjouis de me joindre à cette équipe et faire de mon mieux pour aller le plus loin possible.

Propos recueillis par Christian Maillard