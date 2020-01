Les gros regrets de Robin Leibzig

Seul Genevois aux JOJ de Lausanne 2020, Robin Leibzig s’était imaginé avec de l’or autour du cou, mais finalement c’est avec plein de regrets qu’il a terminé sa compétition mardi soir à la Vaudoise aréna après deux matches seulement. «On va aller chercher la gold!» avait-il d’ailleurs déclaré cet ambitieux garçon de 15 ans dans «La Tribune de Genève» avant de rejoindre ses copains en sélection.

Engagé avec l’équipe de Suisse de hockey, le défenseur des Novices Elites de Genève Futur a plutôt mal dormi, avec une grosse boule au ventre. «Cela fait très mal», lâche-t-il, le net sentiment qu’il y avait mieux à faire contre la Finlande. Il aurait suffi d’un but, d’un succès, pour poursuivre en effet cette belle aventure. «On ne doit nourrir aucun regret par rapport au premier match face aux Etats-Unis, ils étaient vraiment plus forts que nous, mais contre la Finlande, en revanche, on devait largement nous imposer, nous étions meilleurs...»

Robin n’a pas encore avalé ce si revers si frustrant (2-1). «Les Finlandais avaient un bon gardien et beaucoup de chance, c’est ce qui a fait la différence.» Si les Suisses ont tout essayé, le puck n’a malheureusement pas voulu faire trembler les filets, malgré une grosse ambiance dans la patinoire archi-comble (plus de 7000 spectateurs) toute acquise aux «rouge et blanc».

«Le public nous a donné beaucoup de force, reconnaît le défenseur. Je n'avais encore jamais joué devant autant de monde. Il nous a poussé à aller de l’avant, à se surpasser, mais cela n’a toutefois pas suffi. Dommage.» Le Genevois gardera malgré tout un bon souvenir de ses premiers JOJ, même s’il aurait voulu deux matches de plus. «Je ne vais jamais oublié cette semaine, c’était incroyable.» Son coach, François Bernheim, qui est aussi celui des Novices aux Vernets, l’a d’ailleurs félicité pour sa performance sur la glace. «Je pense qu’il est content», sourit un Robin qui aura probablement tapé dans l’oeil de nombreux scouts dans la patinoire, même si personne ne l’a approché.

En attendant la cérémonie de clôture, qui aura lieu ce mercredi à 19h sur la Place des Médailles à Lausanne, Robin Leibzig a assisté ce mardi au «gros morceau» de hockey entre le Canada et les Etats-Unis, avant qu’il ne redescende de son nuage dès vendredi où il joue avec ses Novices élites à la Kebo Halle à Oerlikon contre les Zurich Lions devant des gradins vides...